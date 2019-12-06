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Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
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РИА Новости

Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине

17:20 06.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 дек - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский передал генеральному секретарю международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристофу Делуару список из 12 журналистов, которые подвергаются уголовным преследованиям на Украине.
В штаб-квартире ЮНЕСКО в пятницу проходит конференция Ассоциации европейских журналистов.
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"Это то, что условно называлось "списком Вышинского", то, что я оглашал в свое время в Совфеде. Это список моих коллег, которые находились в тюрьме, они сейчас уже выпущены многие - после того, как (Владимир) Зеленский стал президентом, но которые по-прежнему находятся под уголовным преследованием", - сказал РИА Новости Вышинский в перерыве конференции в ЮНЕСКО.
Он выразил надежду, что организация "Репортеры без границ" обратит внимание на эти случаи.
Одной из тем, которая поднималась в ходе конференции, стала тема фейк ньюс. В своем выступлении исполнительный директор Stop Fake Руслан Дейниченко (Украина) говорил о "российской пропаганде" и о многочисленных случаях неправдивой информации, которую якобы распространяли российские СМИ.
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"Я очень сожалею, что мои украинские коллеги отказываются говорить с нами, поскольку это самая серьезная проблема. Они по-прежнему живут в неких трендах, заложенных предыдущей властью. Хотя, как мне кажется, я буду надеяться, что ситуация между Россией и Украиной меняется", - отметил Вышинский, комментируя выступление Дейниченко.
"А диалог, который они пытаются поддержать, по-прежнему на уровне лжи, пропаганды, безосновательных обвинений. Господин Дейниченко, который возглавляет организацию Stop Fake, за четыре года своей работы к нашему сайту (РИА Новости Украина) не имел претензий", - добавил он.
По его словам, не было претензий и со стороны специально созданной комиссии при министерстве информации, которая тоже занималась отслеживаем тенденций в информационном пространстве Украины.
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"Так вот, никто не имел претензий к моему сайту, но я оказался в тюрьме и СБУ утверждала, что в 72 моих статьях как минимум есть такая угроза национальной безопасности, что Украина вообще должна была быть разрушена до основания. Либо господин Дейниченко смотрел не в ту сторону, и тогда большой вопрос к его компетенции, либо, похоже, не он определяет стандарты профессиональной работы в информационном пространстве Украины, а СБУ", - подчеркнул Вышинский.
Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября приехал в Россию.
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