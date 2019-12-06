Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине

В штаб-квартире ЮНЕСКО в пятницу проходит конференция Ассоциации европейских журналистов.

"Это то, что условно называлось "списком Вышинского", то, что я оглашал в свое время в Совфеде. Это список моих коллег, которые находились в тюрьме, они сейчас уже выпущены многие - после того, как (Владимир) Зеленский стал президентом, но которые по-прежнему находятся под уголовным преследованием", - сказал РИА Новости Вышинский в перерыве конференции в ЮНЕСКО.

Он выразил надежду, что организация "Репортеры без границ" обратит внимание на эти случаи.

Одной из тем, которая поднималась в ходе конференции, стала тема фейк ньюс. В своем выступлении исполнительный директор Stop Fake Руслан Дейниченко (Украина) говорил о "российской пропаганде" и о многочисленных случаях неправдивой информации, которую якобы распространяли российские СМИ.

"Я очень сожалею, что мои украинские коллеги отказываются говорить с нами, поскольку это самая серьезная проблема. Они по-прежнему живут в неких трендах, заложенных предыдущей властью. Хотя, как мне кажется, я буду надеяться, что ситуация между Россией и Украиной меняется", - отметил Вышинский, комментируя выступление Дейниченко.

"А диалог, который они пытаются поддержать, по-прежнему на уровне лжи, пропаганды, безосновательных обвинений. Господин Дейниченко, который возглавляет организацию Stop Fake, за четыре года своей работы к нашему сайту (РИА Новости Украина) не имел претензий", - добавил он.

По его словам, не было претензий и со стороны специально созданной комиссии при министерстве информации, которая тоже занималась отслеживаем тенденций в информационном пространстве Украины.

"Так вот, никто не имел претензий к моему сайту, но я оказался в тюрьме и СБУ утверждала, что в 72 моих статьях как минимум есть такая угроза национальной безопасности, что Украина вообще должна была быть разрушена до основания. Либо господин Дейниченко смотрел не в ту сторону, и тогда большой вопрос к его компетенции, либо, похоже, не он определяет стандарты профессиональной работы в информационном пространстве Украины, а СБУ", - подчеркнул Вышинский.