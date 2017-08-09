Гужва заявил о попытках властей Украины сфабриковать новое дело против него

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил о попытках власти сфабриковать новое дело против него, чтобы вновь посадить в тюрьму.
"Очевидно, что это просто очередная попытка сфабриковать очередное дело, чтобы получить возможность нас кошмарить, проводить обыски, устраивать слежку за журналистами ну и, возможно, в конечном итоге попытаться снова меня посадить в тюрьму", — сказал Гужва в комментарии телеканалу "112.Украина".
Ранее украинские СМИ сообщили, что СБУ нашла на флешке, изъятой у главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Гужвы, секретную информацию министерства обороны.
Журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.