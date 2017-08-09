Гужва заявил о попытках властей Украины сфабриковать новое дело против него

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил о попытках власти сфабриковать новое дело против него, чтобы вновь посадить в тюрьму.

В среду сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисе "Страны.ua" и квартирах ряда журналистов в рамках дела о разглашении гостайны. В редакции заявили, что правоохранители изымают в офисе компьютеры, а у журналистов — телефоны и планшеты. По информации адвоката главреда издания Елены Лукаш, в ходе обыска правоохранители "ничего не нашли".

"Очевидно, что это просто очередная попытка сфабриковать очередное дело, чтобы получить возможность нас кошмарить, проводить обыски, устраивать слежку за журналистами ну и, возможно, в конечном итоге попытаться снова меня посадить в тюрьму", — сказал Гужва в комментарии телеканалу "112.Украина".

Ранее украинские СМИ сообщили, что СБУ нашла на флешке, изъятой у главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Гужвы, секретную информацию министерства обороны.

Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

Журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.