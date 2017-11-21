Украина выдворила из страны российского журналиста Игоря Петрашевича

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины намерена выдворить российского журналиста Игоря Петрашевича с запретом на въезд в страну на три года, сообщила во вторник пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Сотрудники службы установили, что гражданин РФ работал на Украине на российские СМИ, в частности "Федеральное агентство новостей", rusvesna.su, riafan.ru… Петрашевич будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда на Украину сроком на три года", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook

По ее словам, журналист по заказу редакции якобы готовил "предвзятые материалы" о ситуации на Украине, сознательно и безосновательно "подрывал авторитет органов государственной власти", "искажал исторические факты".

Петрашевич будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда на Украину сроком на три года.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

Притеснения Киева коснулись также и журналистов медиа-группы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. В начале ноября на Украину не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова, его сняли с поезда Москва-Одесса и запретили ему въезд в страну на пять лет. 6 мая 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе — гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, руководителей представительств агентства в Турции Елены Палажченко и в Казахстане — Ольги Коваленко (с последних двух затем санкции были сняты), кроме того в список позже внесли главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. В феврале 2015 Верховная Рада отозвала аккредитацию всех корреспондентов РИА Новости в Киеве, затем в течение нескольких месяцев они были лишены доступа на мероприятия во все госучреждения Украины. В апреле 2014 года на Украину не впустили фотокора агентства Алексея Куденко, а также корреспондента РИА Новости Андрея Малышкина.

На Украине запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.