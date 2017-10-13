КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) разрешила въезжать в страну двум испанским журналистам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре, которые ранее были выдворены из-за "антиукраинской деятельности", сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

СБУ выдворила Памплиегу и Састре из-за "антиукраинской деятельности в публикациях" в конце августа.

"Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд на Украину испанским журналистам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре", — написала Гитлянская в пятницу в Facebook.

При этом она добавила, что в случае наличия законных оснований и угрозы национальной безопасности, СБУ и дальше будет предпринимать подобные ограничительные меры в отношении журналистов.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.