Журналистку НТВ не впустили на Украину из-за посещения Крыма

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Журналистку Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину под предлогом, что она посещала Крым , сообщает сайт телеканала.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что не впустила в страну журналистку одного из российских телеканалов, которая прибыла в субботу в аэропорт "Борисполь" рейсом из Стамбула, ей запретили въезд на три года.

"Корреспондента НТВ Александру Тонких не пустили в Киев. Это произошло на следующий день после того, как во въезде на Украину отказали другому корреспонденту телекомпании - Сергею Савину", - говорится на сайте.

Поводом для запрета на въезд, по данным НТВ, стало то, что в 2016 году Александра Тонких посетила Крым.