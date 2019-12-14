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Журналистку НТВ не впустили на Украину из-за посещения Крыма
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РИА Новости

Журналистку НТВ не впустили на Украину из-за посещения Крыма

15:33 14.12.2019
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© Александр ГальперинПавильон телеканала НТВ
Павильон телеканала НТВ
© Александр Гальперин
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину под предлогом, что она посещала Крым, сообщает сайт телеканала.
Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что не впустила в страну журналистку одного из российских телеканалов, которая прибыла в субботу в аэропорт "Борисполь" рейсом из Стамбула, ей запретили въезд на три года.

"Корреспондента НТВ Александру Тонких не пустили в Киев. Это произошло на следующий день после того, как во въезде на Украину отказали другому корреспонденту телекомпании - Сергею Савину", - говорится на сайте.

Поводом для запрета на въезд, по данным НТВ, стало то, что в 2016 году Александра Тонких посетила Крым.
"Отметим, что все это произошло после того, как Владимир Зеленский предложил российским СМИ приезжать в Киев, чтобы лично наблюдать за процессами, происходящими на Украине", - отмечается на сайте телеканала.
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