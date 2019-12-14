Журналистку НТВ не впустили на Украину из-за посещения Крыма

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что не впустила в страну журналистку одного из российских телеканалов, которая прибыла в субботу в аэропорт "Борисполь" рейсом из Стамбула, ей запретили въезд на три года.
"Корреспондента НТВ Александру Тонких не пустили в Киев. Это произошло на следующий день после того, как во въезде на Украину отказали другому корреспонденту телекомпании - Сергею Савину", - говорится на сайте.
Поводом для запрета на въезд, по данным НТВ, стало то, что в 2016 году Александра Тонких посетила Крым.
"Отметим, что все это произошло после того, как Владимир Зеленский предложил российским СМИ приезжать в Киев, чтобы лично наблюдать за процессами, происходящими на Украине", - отмечается на сайте телеканала.