Депортированные с Украины граждане Грузии прибыли на родину на пароме

ТБИЛИСИ, 19 ноя — РИА Новости. Депортированные с Украины граждане Грузии, в том числе журналист телекомпании "Рустави 2", о похищении которого сообщал экс-президент Михаил Саакашвили, вернулись на родину на пароме, это событие транслировали грузинские телеканалы.

Ранее пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что правоохранители выдворили из страны восемь граждан Грузии, деятельность которых противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины. Пресс-служба МВД Украины в Facebook сообщила, что часть из выдворенных грузин являются криминальными авторитетами, они подозреваются в причастности к вымогательствам, угонам транспортных средств и квартирным кражам.

Вместе с этим бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в пятницу, что в Киеве из дома похитили грузинского журналиста Тамаза Шавшишвили. Члены семей депортированных из Украины восьми граждан Грузии три дня ждали их на родине, не имея информации о местонахождении своих родных.

"Пятнадцать спецназовцев с автоматами в руках ворвались ко мне в квартиру, ударили в лицо пистолетом, затем избили ногами, заклеили глаза скотчем и увезли в неизвестное направление",- заявил Шавшишвили журналистам грузинских телекомпаний, которые встретили его в порту города Поти.

Журналист рассказал, что после многочисленных переездов и смены транспорта, он оказался в вертолете, а затем вместе с другими гражданами — в пароме. По словам Шавшишвили, он получил трехлетнюю депортацию, хотя имел право на проживание и работу на территории Украины. Ему не известны причины, из-за которых его выдворили из страны.

"Рустави 2" — самая рейтинговая оппозиционная телекомпания в Грузии, поддерживающая Саакашвили и его команду.