Свобода слова на Украине переживает самый тяжелый период, считает Гужва

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва считает, что свобода слова на Украине сейчас переживает самый тяжелый период за всю историю независимости.
"Если подытожить, то я могу сказать, что сейчас свобода слова на Украине переживает, наверное, самый тяжелый период за всю историю независимости. Потому что были проблемы при (экс-президенте Викторе — ред.) Януковиче, я их сам испытывал… Но у Януковича все-таки были тормоза. Я не могу представить, чтобы при Януковиче, допустим, "Украинскую правду" или какое-то другое оппозиционное СМИ так "кошмарили", как сейчас "кошмарят" "Страну". Почему у Януковича были тормоза, а у тех, кто сейчас, их нет", — заявил Гужва в среду в эфире украинской радиостанции "Голос Столицы".
"Это касается и каких-то общественных организаций, и СМИ. То есть власть продвигает концепцию, что если кто-то критикует то, что происходит в стране, критикует президента, его политику, то он работает на врага. Значит, это пятая колонна, значит, это антиукраинец, значит, с ним можно поступать по беспределу, не церемонясь", — считает главред.