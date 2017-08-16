Свобода слова на Украине переживает самый тяжелый период, считает Гужва

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва считает, что свобода слова на Украине сейчас переживает самый тяжелый период за всю историю независимости.

Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. После того, как за него внесли залог, Гужва вышел на свободу. На минувшей неделе прошли обыски в редакции "Страны.ua" и квартирах ряда журналистов в рамках дела о разглашении гостайны. По информации адвоката главреда издания, в ходе обыска "ничего не нашли".

"Если подытожить, то я могу сказать, что сейчас свобода слова на Украине переживает, наверное, самый тяжелый период за всю историю независимости. Потому что были проблемы при (экс-президенте Викторе — ред.) Януковиче, я их сам испытывал… Но у Януковича все-таки были тормоза. Я не могу представить, чтобы при Януковиче, допустим, "Украинскую правду" или какое-то другое оппозиционное СМИ так "кошмарили", как сейчас "кошмарят" "Страну". Почему у Януковича были тормоза, а у тех, кто сейчас, их нет", — заявил Гужва в среду в эфире украинской радиостанции "Голос Столицы".

По его мнению, среди причин этого — военные действия в Донбассе, которые стали для власти "оправданием любых репрессивных действий в отношении несогласных с ней".

"Это касается и каких-то общественных организаций, и СМИ. То есть власть продвигает концепцию, что если кто-то критикует то, что происходит в стране, критикует президента, его политику, то он работает на врага. Значит, это пятая колонна, значит, это антиукраинец, значит, с ним можно поступать по беспределу, не церемонясь", — считает главред.