Украина выдворила журналистку телеканала "Россия-24"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Украина выдворила журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову и запретила въезд ей на три года, говорится в сообщении Службы безопасности Украины в субботу.

"Сотрудники службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора… С целью предупреждения противоправных действий иностранки, которые противоречат интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

По данным спецслужбы, журналистка в начале марта подготовила четыре видеоматериала, которые "в искаженном виде подавали ситуацию на Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины".

Как заявили в СБУ, "она планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины".

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. МИД РФ также назвал очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине задержание журналиста Василия Муравицкого. Служба безопасности Украины задержала его в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.