Украина выдворила журналистку телеканала "Россия-24"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Украина выдворила журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову и запретила въезд ей на три года, говорится в сообщении Службы безопасности Украины в субботу.
По данным спецслужбы, журналистка в начале марта подготовила четыре видеоматериала, которые "в искаженном виде подавали ситуацию на Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины".
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. МИД РФ также назвал очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине задержание журналиста Василия Муравицкого. Служба безопасности Украины задержала его в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.