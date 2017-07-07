Украинская журналистка обвинила полицейских в Донбассе в жестоком обращении

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Журналистка украинского телеканала "1+1" Наталья Нагорная обвинила сотрудников полиции Украины в применении к ней силы за съемку работы полицейских на блокпосту в районе Марьинки в Донбассе, сообщило в пятницу украинское интернет-издание Detector.media.

Накануне украинские СМИ сообщили о конфликтной ситуации, которая возникла на одном из блокпостов в Донбассе между съемочной группой "1+1" и полицейскими во время проверки документов журналистов. По данным полиции, журналисты отказались проходить стандартную процедуру проверки документов, кроме того, у съемочной группы якобы не было разрешения на съемку блокпоста. По данным СМИ, управление полиции Донецкой области инициировало проверку в связи с инцидентом.

Как заявила Detector.media Нагорная, которая была участницей конфликтной ситуации, автомобиль со съемочной группой ехал на съемку в Донбасс по договоренности с пресс-офицером военной операции украинских силовиков в Волновахе, однако вблизи Марьинки их остановили полицейские и отняли документы.

"Заявление полиции об отказе съемочной группы "1+1" проходить стандартные процедуры проверки документов, по словам Натальи, является неправдой. Причиной конфликта работник медиа называет то, что журналисты фиксировали правонарушения полицейских по ним (как они отнимали документы – ред.) на видео, а люди, которые с ними "общались", настаивали на удалении этой записи, что журналисты сделать отказывались", — говорится в сообщении Detector.media.

По информации издания, правоохранители вели себя с журналистами "очень грубо". "Наталью повалили лицом на землю, над ее головой перезаряжали автомат с нецензурной бранью… Один из "собеседников" вырвал у журналистов телефон, швырнул на землю, пытаясь разбить. Несмотря на это, кусок записи, на котором видно в частности, как вырывают и бросают телефон, сохранился", — сообщает издание.

В статье говорится, что после "общения" с полицией журналистам пришлось в больнице снимать побои. Также Нагорная утверждает, что у съемочной группы возникли проблемы с подачей заявления на действия правоохранителей в управление Нацполиции Украины в Донецкой области. По ее словам, заявление, которое они подали в облуправление, "теряли несколько раз, но, в конце концов, нашли".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.