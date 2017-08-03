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В мире

Слишком на виду: коллеги об арестованном на Украине Муравицком и обвинениях

Сюжет:
Дело украинского журналиста Василия Муравицкого (13)
21:2403.08.2017
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© Фото : аккаунт Василия Муравицкого в FacebookБлогер-журналист Василий Муравицкий. Архивное фотоБлогер-журналист Василий Муравицкий. Архивное фото
© Фото : аккаунт Василия Муравицкого в Facebook

ЖИТОМИР, 3 авг – РИА Новости. Коллеги арестованного житомирского журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине подозревают в государственной измене, сомневаются в адекватности предъявленных ему обвинений. Часть житомирских журналистов, согласившихся поговорить с РИА Новости на условиях анонимности, полагают, что дело развалится в суде, другие уверены, что его доведут до конца.

Президент Украины Петр Порошенко. 24 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Кампания подавления инакомыслия

Первого августа Служба безопасности Украины задержала в Житомире журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Третьего августа суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца. По версии следствия, он несколько лет сотрудничал с представителями иностранного государства, "помогал им в проведении подрывной деятельности против Украины, в частности, готовил и распространял через интернет публикации, содержащие элементы психологического манипулирования общественным сознанием и направленные на разжигание национальной вражды". Якобы он также распространял в интернете информацию о сборе средств и другого материального обеспечения для самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Задержание журналиста Василия Муравицкого сотрудниками СБУ
© Фото : СБУ
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Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы и международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

Под прицелом

Марина, знакомая арестованного обозревателя по работе в "Журнале Житомира", считает, что ее коллега давно был под прицелом властей.

"Это не первые угрозы Муравицкому со стороны власти. Правоохранительные органы проявляли к нему повышенный интерес и раньше — и в 2014-м, и в 2015-м годах. Насколько мне известно, СБУ давно знает, где живет Муравицкий, и уже далеко не в первый раз приходит к нему со своими обысками. Вася прекрасно знал, что власти проявляют к нему повышенный интерес, и по какой-то причине решил, что им перестали интересоваться", — рассказала собеседница агентства.

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве
CC BY-SA 2.0 / Juanedc.com / Служба безпеки України
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Марина добавила, что в Житомире "в принципе, отсутствует оппозиционная пресса, поэтому Василий был слишком на виду".

Задержание к празднику?

Некоторые житомирские журналисты удивляются, почему задержание Муравицкого произошло именно сейчас, если действия, в которых он обвиняется, совершены два-три года назад.

"Вероятно, это чье-то внутреннее служебное рвение, потому как у Василия не было каких-то последних публикаций, которые вынудили бы СБУ начать интересоваться им сильнее, чем обычно. Хотя, на носу День независимости, кому-то ведь надо отрапортовать о том, что задержан "опасный преступник", который к тому же еще и работал на Кремль", — говорит коллега журналиста.

Товарищ Муравицкого журналист Сергей Форест, в свою очередь, считает, что дело было заведено, так как у кого-то могли быть с ним личные счеты. "Кто-то из людей бизнеса, о которых он часто писал, мог доложить куда нужно и отомстить журналисту таким образом", — сказал он.

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
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Обращались в СБУ: почему на свободе?

Среди украинских коллег Муравицкого есть те, кто согласен с властями в том, что тот должен ответить за свои взгляды.

"Муравицкий всегда имел пророссийскую позицию, не воспринимал украинский язык и независимость Украины, считая ее частью империи, а язык — придуманным Тарасом Шевченко. Также, всегда поддерживая Советский Союз, он критиковал события на Майдане", — рассказал РИА Новости известный житомирский журналист и телеведущий Назарий Томчук.

"Когда же начались события в Крыму и на востоке Украины, он регулярно в своих постах на Facebook пропагандировал ополченцев. Насколько мне известно, многие неоднократно обращались в СБУ в Житомире. Люди не могли понять, как человек одновременно сотрудничает с агрессором и спокойно гуляет по городу", — говорит Томчук.

Не исключая, что в деле с Муравицким может быть политическая подоплека, телеведущий уверен, что оно будет доведено до реального наказания.

Презентация информационно-аналитического издания Украина.РУ
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Портал Украина.ру вступился за журналиста Василия Муравицкого

Не тянет на измену

Коллега Муравицкого Марина считает, что житомирскому журналисту вряд ли грозит реальный срок, "скорее всего, спустят на тормозах, как это было в случае с Игорем Гужвой".

"Когда дело дойдет до судебного решения, придётся предъявлять статьи. Окажется, что аналитическая оценка политико-экономической ситуации в Украине не тянет на измену родине. Так ведь можно привлечь к ответственности половину интернет-блогеров", — заметила она.

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