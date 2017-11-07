Журналиста РИА Новости Захара Виноградова не пустили на Украину

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет.

По словам Виноградова, который работает обозревателем в редакции сайта www.ria.ru, его в 6 утра (7.00 мск) высадили из поезда Москва-Одесса в Конотопе при проверки документов.

"Это сделала погранслужба Украины. Сейчас как сообщили, мне на 5 лет запрещен въезд на Украину. Это решение СБУ. Причина решения неизвестна. Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь (в Конотопе). Сейчас готовят документы", — сообщил Виноградов РИА Новости.