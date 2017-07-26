Украина выдворила российскую журналистку

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой, которая работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", сообщила.

В спецслужбе заявили, что журналистка вела "деструктивную деятельность журналистки под псевдонимом "Саушкина".

Утверждается, что Князева, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами", собирала информацию о ситуации в государстве, работе высших органов власти и силовых структур. Затем она потом использовала эти данные "для тенденциозного освещения ситуации на Украине".

Князеву принудительно выдворили из Украины и запретили въезд в страну на три года.

В ВГТРК подтвердили эту информацию.