Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Корреспондента Корреспондента НТВ Алексея Чеботарёва не пустили на Украину, так как он не смог подтвердить цель своего визита, это уже третий случай с журналистами телеканала, произошедший после того, как президент Украины Владимир Зеленский на встрече "нормандской четверки" в Париже пригласил российские СМИ приезжать в страну, сообщает сайт вещателя

"Третьему по счету корреспонденту НТВ было отказано во въезде на Украину. На этот раз в "Незалежную" не пустили Алексея Чеботарёва. Он не смог подтвердить цель своего визита на Украине", - говорится на сайте НТВ.

Ранее въезд на Украину был запрещен Александре Тонких, которая в 2016 году посещала Крым, и Сергею Савину, который также не смог подтвердить цель своего визита.

"Отметим, что все это произошло после того, как Владимир Зеленский предложил российским СМИ приезжать в Киев, чтобы лично наблюдать за процессами, происходящими на Украине", - сообщает сайт НТВ.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.