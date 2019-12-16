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Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже
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РИА Новости

Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже

17:54 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтенд телекомпании НТВ
Стенд телекомпании НТВ
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стенд телекомпании НТВ. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Корреспондента НТВ Алексея Чеботарёва не пустили на Украину, так как он не смог подтвердить цель своего визита, это уже третий случай с журналистами телеканала, произошедший после того, как президент Украины Владимир Зеленский на встрече "нормандской четверки" в Париже пригласил российские СМИ приезжать в страну, сообщает сайт вещателя.
"Третьему по счету корреспонденту НТВ было отказано во въезде на Украину. На этот раз в "Незалежную" не пустили Алексея Чеботарёва. Он не смог подтвердить цель своего визита на Украине", - говорится на сайте НТВ.
Павильон телеканала НТВ
14 декабря, 15:33
Журналистку НТВ не впустили на Украину из-за посещения Крыма
Ранее въезд на Украину был запрещен Александре Тонких, которая в 2016 году посещала Крым, и Сергею Савину, который также не смог подтвердить цель своего визита.
"Отметим, что все это произошло после того, как Владимир Зеленский предложил российским СМИ приезжать в Киев, чтобы лично наблюдать за процессами, происходящими на Украине", - сообщает сайт НТВ.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.
Граница Украины и России
14 декабря, 15:18
Российской журналистке запретили въезд на Украину на три года
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"Нормандский" саммит в ПарижеНТВ (телеканал)Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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