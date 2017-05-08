ОБСЕ не комментирует запрет въезда на Украину журналисту "Россия сегодня"....

ВЕНА, 8 мая — РИА Новости. Офис представителя ОБСЕ по свободе СМИ в курсе инцидента с аккредитованным на "Евровидение" фотокорреспондентом МИА "Россия сегодня" Рамилем Ситдиковым, которого не пустили на Украину, однако не будет делать по этому поводу заявлений.

Шестого мая директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокорру выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

"Бюро Представителя ОБСЕ по свободе средств массовой информации знает об этой ситуации. Пока процесс назначения нового представителя государствами-участниками ОБСЕ ещё продолжается, Бюро Представителя ОБСЕ по свободе СМИ продолжает функционировать определенным образом, включая мониторинг событий в области свободы СМИ",- говорится в поступившем в понедельник в РИА Новости ответе на запрос о комментарии.

При этом в бюро добавили, что поскольку очередной, четвертый по счету представитель "в настоящее время находится в процессе назначения, мандат не позволяет делать никаких публичных заявлений в этот момент".

Киев ранее уже неоднократно запрещал въезд на Украину журналистам "России сегодня". В апреле 2014 года фотокорреспондент РИА Новости Алексей Куденко, отправленный в редакционную командировку для освещения событий на юго-востоке Украины, не прошел пограничный контроль в аэропорту Донецка. Его посадили на самолет, следующий обратным рейсом. В этот же день украинскими пограничниками с поезда "Москва-Луганск" был снят корреспондент РИА Новости Андрей Малышкин. Ему также отказали во въезде в страну с формулировкой "недостаток средств для пребывания на территории Украины".