Главред издания "Страна.ua" заявил о давлении украинских властей на суд

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, подозреваемый в вымогательстве, заявил о давлении на суд со стороны украинских властей и выразил мнение, что против него пытаются сфабриковать новые дела.

Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. После этого прокуратура Киева подала жалобу на решение суда с требованием увеличить сумму залога до 123 тысячи долларов. Рассмотрение жалобы прокуратуры должно состояться 14 июля.

"Не так давно состоялось по мне небольшое совещание представителей различных силовых структур и администрации президента… По итогу совещания сошлись на трех решениях. Первое — максимально надавить на апелляционный суд с целью удовлетворения требований прокуратуры по залогу и, возможно, новому взятию под стражу. Чтоб, так сказать, заякорить меня", — написал Гужва в четверг на своей странице в Facebook.

Главред считает, что его пытаются сделать подозреваемым по другим делам, которые расследует Служба безопасности Украины (СБУ), чтобы привлечь ее к делу.

"И этот пункт уже начал реализовываться. СБУ подала в Печерский суд ходатайство на изъятие "вещдоков" и оргтехники, которые были "обнаружены" во время незаконного налета полиции на нашу редакцию, а также во время обыска у меня дома", — утверждает Гужва.

По его словам, СБУ заявляет, что во время обысков в редакции была найдена флешка, на которой содержатся материалы, составляющие государственную тайну. "А следовательно, есть "состав преступления" по статье 328 УК (разглашение гостайны)… Суд покорно это ходатайство удовлетворил. Что за гостайна содержалась на какой-то флешке, мне неведомо", — заявил Гужва.