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Журналиста НТВ не пустили на Украину
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РИА Новости

Журналиста НТВ не пустили на Украину

20:05 13.12.2019 (обновлено: 20:06 13.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска. Архивное фото
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате", отвечая на вопрос РИА Новости, пригласил российских журналистов приехать в страну.
"Савину отказали", - приводит слова Демченко издание "Украинская правда".
По его словам, Савину отказали во въезде из-за посещения неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.
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