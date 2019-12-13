Журналиста НТВ не пустили на Украину

КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате", отвечая на вопрос РИА Новости, пригласил российских журналистов приехать в страну.
По его словам, Савину отказали во въезде из-за посещения неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.
28 ноября, 12:52Российского актера не пустили на Украину из-за поездки в Крым