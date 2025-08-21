https://ria.ru/20250821/napadeniya-2036770649.html

Случаи нападений на российские загранучреждения в мире в 2022-2025 годах

Случаи нападений на российские загранучреждения в мире в 2022-2025 годах - РИА Новости, 21.08.2025

Случаи нападений на российские загранучреждения в мире в 2022-2025 годах

В ночь на 21 августа торговое представительство России в Швеции подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской.

2025В ночь на 21 августа торговое представительство России в Швеции подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущие такие атаки происходили 17 июня и 5 июля 2025 года. По словам дипломатов, нападения дронов на посольство и торгпредство России продолжаются более года. Расследования этих инцидентов шведской полицией не дали каких-либо результатов.24 февраля злоумышленники бросили три бутылки с неустановленным взрывчатым веществом на территорию Генерального консульства Российской Федерации в городе Марселе (Франция). В результате произошел взрыв двух из них. В полиции сообщили представительству, что самодельные взрывные устройства, которыми атаковали дипмиссию, содержали алюминиевую кислоту. По подозрению в нападении на консульство РФ в Марселе были задержаны французы 48 и 59 лет. Они были помещены под стражу по обвинению в "нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом". 28 января постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме на легковом автомобиле. Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось. Оперативно вызванные дежурной службой посольства представители шведской полиции задержали виновника происшествия. По словам дипломатов, он уже совершал нападения на посольство и торгпредство России в Швеции в 2015 и 2018 годах, был признан психически неадекватным и направлялся шведскими властями на соответствующее лечение. Никто не пострадал. Какого-либо серьезного ущерба посольству не нанесено.202429 ноября шведские СМИ сообщили об атаке на российское посольство в Стокгольме. По информации охранника посольства, в два часа ночи над ним появился беспилотник, который утром сбросил краску на территорию дипмиссии. По информации полиции Стокгольма, для поиска преступников был задействован вертолет, однако никого обнаружить не удалось. Как уточнили в российском посольстве, "за период с мая 2024 года этот инцидент стал уже десятым. Неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество российской дипмиссии". Дипломаты добавили, что управлявшие дроном лица не только причинили ущерб иностранной дипмиссии, но и грубо нарушили шведское законодательство о воздушном движении. 9 мая в Лейпциге (Германия) на комплекс бывшего генконсульства России совершила нападение группа неизвестных лиц, проникшая на территорию принадлежащего РФ объекта недвижимости через балкон служебного здания. Там они развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости.Находившиеся в здании два административно-технических сотрудника посольства воспрепятствовали проведению акции, изъяли антироссийские плакаты и вызвали полицию. Прибывшие представители правоохранительных органов задержали нарушителей.В ночь на 7 и 8 апреля неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе, была повреждена стена здания.В результате нападений никто не пострадал. Через день полиция задержала подозреваемого, пятидесятилетнего литовца, ранее известного полиции.20232 августа в Кишиневе мужчина за рулем Mercedes протаранил своим автомобилем ворота здания российского посольства в столице Молдавии, после чего скрылся с места ДТП. Транспортное средство обнаружили на пути к городу Страшены, находящемуся в 40 километрах от Кишинева. Несмотря на все требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, разбив по пути еще два автомобиля, при этом обошлось без жертв, после чего был нарушить был задержан.30 июля пресс служба эстонского департамента полиции и погранохраны сообщила, что мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено административное дело. Нападавший оказался журналистом Аркадием Бабченко, который признан Минюстом иноагентом, а также внесен в список террористов и экстремистов. Позже стало известно, что ему был выписан штраф в размере 100 евро. В посольстве РФ сообщили, что рассматривают данный инцидент как результат "развязанной в Эстонии антироссийской кампании" и призвали полицию к "должному наказанию виновного". В ночь на 1 мая в городе Мариехамн на принадлежащих Финляндии Аландских островах группа лиц бросила на территорию российского загранучреждения взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. По данным МИД РФ, зданию консульства нанесли материальный ущерб, а действия вандалов напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников дипмиссии. 17 апреля в Оттаве (Канада) неизвестный злоумышленник облил фундамент забора посольства России. Приехавшая на место полиция не смогла задержать вандала, который успел скрыться. 24 февраля в Кишиневе (Молдавия) неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества).202210 октября российское посольство в Берлине (Германия) подверглось нападению группы вандалов, которые бросили на территорию дипмиссии несколько силиконовых шариков и бутылок с краской. Последствия инцидента были оперативно устранены. Никто из сотрудников посольства не пострадал.7 октября в Кишиневе (Молдавия) было совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии. Российское посольство направило властям Молдавии ноту протеста из-за враждебной акции возле дипмиссии. Полиция Кишинева задержала мужчину за хулиганские действия у посольства России. В ночь на 30 сентября двое неизвестных облили фасад консульства РФ в Нью-Йорке (США) красной краской. По словам источника РИА Новости в дипмиссии, "все здание практически испачкано краской, урон самому зданию очень значительный". Здание консульства построено в начале XX века, входит в список исторических ценностей Нью-Йорка и подлежит сохранению в неизменном виде. 5 сентября в Кабуле (Афганистан) прогремел взрыв около здания консульского отдела посольства России. В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич. Десять человек пострадали. Ответственность за теракт у посольства России взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.6 апреля утром водитель на автомобиле на большой скорости снес дополнительные ограждения, врезался в забор российского посольства в Бухаресте (Румыния), а затем поджег себя. По данным СМИ, он выкрикивал лозунги против спецоперации России на Украине. Мужчина скончался. В результате происшествия никто из сотрудников посольства и румынских силовиков не пострадал. По данным источников телеканала Antena 3, погибшего звали Богдан Дрэгич. Накануне его приговорили к 15 годам заключения за насилие над падчерицей, но не арестовали, поскольку решение вынес суд первой инстанции. 24 марта злоумышленник облил краской табличку у входа в посольство и часть исторического здания посольства России в Таллине (Эстония). Дипмиссия назвала случившееся актом вандализма в отношении посольства России в Эстонии.19 марта был совершен акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии – сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту. Пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичюс сообщил, что флаг, который сорвали с флагштока консульского отдела здания посольства России, был найден 21 марта. 19 апреля российский флаг вернули дипмиссии. 7 марта в Дублине (Ирландия) большой грузовик врезался в ворота российского посольства. Один человек был задержан. Никто не пострадал. В ночь на 7 марта было совершено нападение на здание Россотрудничества в Париже (Франция). Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, которая попала в ограждение здания, произошло возгорание. Пострадавших не было. В начале марта неизвестный разбил окно в здании российского посольства в Таллине (Эстония), полиция его задержала. 28 февраля несколько человек забросали посольство России в Гааге (Нидерланды) петардами, а также повредили транспорт российской дипмиссии.27 февраля на консульство России в Исландии произошло нападение. После митинга один из граждан попытался сбить камеру наружного наблюдения у здания посольства. Попытка не увенчалась успехом. Затем он пошел к зданию консульского отдела и выломал ворота, которые были на электронном замке. На территорию консульского отдела он не пошел. Гражданин был задержан полицией.26 февраля в российском посольстве заявили, что во время антироссийской акции в Таллине (Эстония) хулиганы забросали яйцами вход в консульский отдел. 26 февраля в Варшаве (Польша) здание российского диппредставительства было обстреляно из рогатки металлическими шариками, в результате были выбиты стекла в трех окнах жилых помещений. Полиция задержала нарушителей. Примерно в то же время через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены и окна учебных классов школы при посольстве России в Польше. Виновники инцидента не найдены.* Запрещенная в России террористическая организацияМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

