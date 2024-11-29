https://ria.ru/20241129/posolstvo-1986420873.html

Посольство России в Швеции ответило на случаи вандализма против дипмиссии

Посольство России в Швеции ответило на случаи вандализма против дипмиссии - РИА Новости, 29.11.2024

Посольство России в Швеции ответило на случаи вандализма против дипмиссии

Посольство РФ в Швеции, комментируя сброс краски дроном на территорию посольства, призвало к проведению расследования всех инцидентов вандализма против... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:11

2024-11-29T13:11

2024-11-29T15:34

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Швеции, комментируя сброс краски дроном на территорию посольства, призвало к проведению расследования всех инцидентов вандализма против дипмиссии и привлечению к ответственности виновных. "Настаиваем на проведении тщательного беспристрастного расследования всех инцидентов против российской дипмиссии, поиске и привлечении к ответственности виновных. Призываем шведскую сторону в полном объеме соблюдать свои обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в комментарии посольства в Telegram-канале дипмиссии. По словам дипломатов, первые полосы шведских СМИ в пятницу заняла новость о сбросе дроном краски на территорию посольства в Стокгольме. "Журналисты, однако, не упомянули одну важную деталь: к сожалению, данный случай далеко не первый и не единственный – за период с мая с.г. этот инцидент стал уже десятым. Неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество российской дипмиссии", - добавили в посольстве. В посольстве добавили, что со своей стороны дипломаты обращались в полицию и сообщали о всех инцидентах в МИД Швеции, однако злоумышленники до сих пор не были найдены, и спокойно совершают новые вылазки. Дипломаты добавили, что управлявшие дроном лица не только причинили ущерб иностранной дипмиссии, но и грубо нарушили шведское законодательство о воздушном движении.

https://ria.ru/20241128/posolstvo-1986152320.html

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в мире, швеция, россия, стокгольм (город)