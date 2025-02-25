https://ria.ru/20250225/marsel-2001584435.html

Французов, напавших на консульство России в Марселе, заключили под стражу

Французов, напавших на консульство России в Марселе, заключили под стражу - РИА Новости, 25.02.2025

Французов, напавших на консульство России в Марселе, заключили под стражу

Напавшие на консульство РФ в Марселе французы помещены под стражу по обвинению в "нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом", сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.02.2025

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2025-02-25T20:38:00+03:00

в мире

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мария захарова

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Напавшие на консульство РФ в Марселе французы помещены под стражу по обвинению в "нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом", сообщили РИА Новости в прокуратуре Марселя. "Прокуратура Марселя подтверждает арест двух совершеннолетних лиц по этому делу, а также их помещение под стражу в полиции по обвинению в нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом. Оба человека имеют французское гражданство. Они родились в 65 и 77 годах соответственно", - сообщили в прокуратуре. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html

https://ria.ru/20250225/video-2001528209.html

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в мире, россия, франция, украина, мария захарова, взрыв на территории российского генконсульства в марселе