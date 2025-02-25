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Французов, напавших на консульство России в Марселе, заключили под стражу - РИА Новости, 25.02.2025
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20:36 25.02.2025 (обновлено: 20:38 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/marsel-2001584435.html
Французов, напавших на консульство России в Марселе, заключили под стражу
Французов, напавших на консульство России в Марселе, заключили под стражу - РИА Новости, 25.02.2025
Французов, напавших на консульство России в Марселе, заключили под стражу
Напавшие на консульство РФ в Марселе французы помещены под стражу по обвинению в "нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом", сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:36:00+03:00
2025-02-25T20:38:00+03:00
в мире
россия
франция
украина
мария захарова
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Напавшие на консульство РФ в Марселе французы помещены под стражу по обвинению в "нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом", сообщили РИА Новости в прокуратуре Марселя. "Прокуратура Марселя подтверждает арест двух совершеннолетних лиц по этому делу, а также их помещение под стражу в полиции по обвинению в нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом. Оба человека имеют французское гражданство. Они родились в 65 и 77 годах соответственно", - сообщили в прокуратуре. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html
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в мире, россия, франция, украина, мария захарова, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Россия, Франция, Украина, Мария Захарова, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
Французов, напавших на консульство России в Марселе, заключили под стражу

Напавших на генконсульство России в Марселе двух французов поместили под стражу

© РИА НовостиЭкстренные службы у здания Генерального консульства России в Марселе
Экстренные службы у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости
Экстренные службы у здания Генерального консульства России в Марселе
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Напавшие на консульство РФ в Марселе французы помещены под стражу по обвинению в "нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом", сообщили РИА Новости в прокуратуре Марселя.
"Прокуратура Марселя подтверждает арест двух совершеннолетних лиц по этому делу, а также их помещение под стражу в полиции по обвинению в нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом. Оба человека имеют французское гражданство. Они родились в 65 и 77 годах соответственно", - сообщили в прокуратуре.
Обстановка возле российского консульства в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Появились результаты экспертизы после взрыва у консульства России в Марселе
Вчера, 12:52
В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
Видео нападения на российское генконсульство в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Опубликованы кадры нападения на генконсульство России в Марселе
Вчера, 15:51
 
В миреРоссияФранцияУкраинаМария ЗахароваВзрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
 
 
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