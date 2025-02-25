https://ria.ru/20250225/marsel-2001506546.html

После взрыва у дипмиссии России в Марселе задержали двух французов

После взрыва у дипмиссии России в Марселе задержали двух французов - РИА Новости, 25.02.2025

После взрыва у дипмиссии России в Марселе задержали двух французов

Задержанные по подозрению в нападении на консульство РФ в Марселе – французы 48 и 59 лет, сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:40:00+03:00

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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. Задержанные по подозрению в нападении на консульство РФ в Марселе – французы 48 и 59 лет, сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже."Сразу после задержания подозреваемых в нападении на генеральное консульство России в Марселе французские власти проинформировали об этом посольство и генконсульство. Согласно переданной нам информации, задержанные, 48 и 59 лет, являются французскими гражданами. Они были опознаны и задержаны после участия в проходившем в тот же день очередном антироссийском митинге", - сообщили в диппредставительстве.Отмечается, что в связи с тем, что в настоящее время продолжаются следственные действия, их детали французской стороной не раскрываются."Посольство и генконсульство продолжат взаимодействие с французскими компетентными службами, прежде всего, в целях обеспечения безопасности российских загранучреждений и их сотрудников. Будем добиваться от французской стороны выяснения всех обстоятельств случившегося и наказания виновных", - заявили в посольстве.

https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html

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россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , париж, в мире