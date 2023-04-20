https://ria.ru/20230420/posolstvo-1866769588.html

В Оттаве забор российского посольства облили краской

В Оттаве забор российского посольства облили краской - РИА Новости, 20.04.2023

В Оттаве забор российского посольства облили краской

Неизвестный злоумышленник облил фундамент забора посольства России в Канаде красной краской, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии Олег Степанов,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T23:51

2023-04-20T23:51

2023-04-20T23:51

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оттава

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Неизвестный злоумышленник облил фундамент забора посольства России в Канаде красной краской, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии Олег Степанов, добавив, что не ожидает от официальной Оттавы подобающей реакции на данный инцидент. "В 23 часа 10 минут (понедельника) неидентифицированный товарищ совершил акт вандализма. Через какое-то время полиция, действительно, приехала. Надо отдать должное, что они отреагировали, но, разумеется, злодей успел убежать. Они никого не смогли задержать и просто глубокомысленно осмотрели облитую красной краской нашу собственность", - сообщил Степанов. Как рассказал высокопоставленный дипломат, посольство уже обратилось в МИД Канады с официальной нотой, выражающей возмущение случившимся. Тем не менее, до сих пор никакого развития данная ситуация не получила. "Реакции не было и не будет. Мы не ожидаем, потому что политика кабинета (премьер-министра) Джастина Трюдо - совершенно недружественная, и даже по такому сюжету, который затрагивает исключительно работу посольств, то есть вовне наших политических разногласий, просто техническую работу посольств, они никогда ничего нам положительного не делают", - прокомментировал Степанов. При этом он выразил уверенность, что, даже если посольство однажды будет взорвано, канадская сторона сделает вид, что этого вовсе не происходило. Посол РФ обратил внимание на то, что в подобных инцидентах ответственность как принимающая сторона несет именно Канада, которой полагается либо возместить ущерб, либо смыть нанесенную на ограждение посольства краску. "Но понятно, что в бандеровском режиме ничего подобного произведено не будет, и мы устроим, видимо, субботник и мочалками сами очистим наш забор от бандеровского демарша", - указал собеседник агентства. По словам высокопоставленного дипломата, канадское посольство в Москве до сих пор действует "очень комфортно", поскольку РФ обеспечивает права иностранных дипмиссий. Однако, что касается российского посольства в Оттаве, в отношении дипмиссии почти на ежедневной основе совершаются недружественные акции, добавил Степанов. "Мы считаем, что отсутствие охраны и обеспечения безопасности дипмиссий России в Канаде, по сути, является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях в том смысле, что страна пребывания должна защитить безопасность дипломатической миссии, а нашей дипмиссии безопасность не обеспечивается в полном объеме, как это следует сделать в духе конвенции", - подчеркнул посол РФ в Канаде.

https://ria.ru/20230403/pamyatnik-1862701226.html

https://ria.ru/20220418/pamyatnik-1784190475.html

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в мире, россия, канада, оттава, джастин трюдо, олег степанов