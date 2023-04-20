Рейтинг@Mail.ru
В Оттаве забор российского посольства облили краской - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/posolstvo-1866769588.html
В Оттаве забор российского посольства облили краской
В Оттаве забор российского посольства облили краской - РИА Новости, 20.04.2023
В Оттаве забор российского посольства облили краской
Неизвестный злоумышленник облил фундамент забора посольства России в Канаде красной краской, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии Олег Степанов,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T23:51
2023-04-20T23:51
в мире
россия
канада
оттава
джастин трюдо
олег степанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864699691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d0fb529c791d223582d64720c1ad9c0.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Неизвестный злоумышленник облил фундамент забора посольства России в Канаде красной краской, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии Олег Степанов, добавив, что не ожидает от официальной Оттавы подобающей реакции на данный инцидент. "В 23 часа 10 минут (понедельника) неидентифицированный товарищ совершил акт вандализма. Через какое-то время полиция, действительно, приехала. Надо отдать должное, что они отреагировали, но, разумеется, злодей успел убежать. Они никого не смогли задержать и просто глубокомысленно осмотрели облитую красной краской нашу собственность", - сообщил Степанов. Как рассказал высокопоставленный дипломат, посольство уже обратилось в МИД Канады с официальной нотой, выражающей возмущение случившимся. Тем не менее, до сих пор никакого развития данная ситуация не получила. "Реакции не было и не будет. Мы не ожидаем, потому что политика кабинета (премьер-министра) Джастина Трюдо - совершенно недружественная, и даже по такому сюжету, который затрагивает исключительно работу посольств, то есть вовне наших политических разногласий, просто техническую работу посольств, они никогда ничего нам положительного не делают", - прокомментировал Степанов. При этом он выразил уверенность, что, даже если посольство однажды будет взорвано, канадская сторона сделает вид, что этого вовсе не происходило. Посол РФ обратил внимание на то, что в подобных инцидентах ответственность как принимающая сторона несет именно Канада, которой полагается либо возместить ущерб, либо смыть нанесенную на ограждение посольства краску. "Но понятно, что в бандеровском режиме ничего подобного произведено не будет, и мы устроим, видимо, субботник и мочалками сами очистим наш забор от бандеровского демарша", - указал собеседник агентства. По словам высокопоставленного дипломата, канадское посольство в Москве до сих пор действует "очень комфортно", поскольку РФ обеспечивает права иностранных дипмиссий. Однако, что касается российского посольства в Оттаве, в отношении дипмиссии почти на ежедневной основе совершаются недружественные акции, добавил Степанов. "Мы считаем, что отсутствие охраны и обеспечения безопасности дипмиссий России в Канаде, по сути, является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях в том смысле, что страна пребывания должна защитить безопасность дипломатической миссии, а нашей дипмиссии безопасность не обеспечивается в полном объеме, как это следует сделать в духе конвенции", - подчеркнул посол РФ в Канаде.
https://ria.ru/20230403/pamyatnik-1862701226.html
https://ria.ru/20220418/pamyatnik-1784190475.html
россия
канада
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864699691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10b02a8266776d2f69b6eaf527edd03c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, канада, оттава, джастин трюдо, олег степанов
В мире, Россия, Канада, Оттава, Джастин Трюдо, Олег Степанов
В Оттаве забор российского посольства облили краской

В Оттаве забор российского посольства облили красной краской

© AFP 2023 / LARS HAGBERGЗдание посольства России в Оттаве, Канада
Здание посольства России в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / LARS HAGBERG
Здание посольства России в Оттаве, Канада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Неизвестный злоумышленник облил фундамент забора посольства России в Канаде красной краской, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии Олег Степанов, добавив, что не ожидает от официальной Оттавы подобающей реакции на данный инцидент.
"В 23 часа 10 минут (понедельника) неидентифицированный товарищ совершил акт вандализма. Через какое-то время полиция, действительно, приехала. Надо отдать должное, что они отреагировали, но, разумеется, злодей успел убежать. Они никого не смогли задержать и просто глубокомысленно осмотрели облитую красной краской нашу собственность", - сообщил Степанов.
Оскверненный памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В Риге снова осквернили памятник Пушкину
3 апреля, 16:46
Как рассказал высокопоставленный дипломат, посольство уже обратилось в МИД Канады с официальной нотой, выражающей возмущение случившимся. Тем не менее, до сих пор никакого развития данная ситуация не получила.
"Реакции не было и не будет. Мы не ожидаем, потому что политика кабинета (премьер-министра) Джастина Трюдо - совершенно недружественная, и даже по такому сюжету, который затрагивает исключительно работу посольств, то есть вовне наших политических разногласий, просто техническую работу посольств, они никогда ничего нам положительного не делают", - прокомментировал Степанов. При этом он выразил уверенность, что, даже если посольство однажды будет взорвано, канадская сторона сделает вид, что этого вовсе не происходило.
Посол РФ обратил внимание на то, что в подобных инцидентах ответственность как принимающая сторона несет именно Канада, которой полагается либо возместить ущерб, либо смыть нанесенную на ограждение посольства краску. "Но понятно, что в бандеровском режиме ничего подобного произведено не будет, и мы устроим, видимо, субботник и мочалками сами очистим наш забор от бандеровского демарша", - указал собеседник агентства.
По словам высокопоставленного дипломата, канадское посольство в Москве до сих пор действует "очень комфортно", поскольку РФ обеспечивает права иностранных дипмиссий. Однако, что касается российского посольства в Оттаве, в отношении дипмиссии почти на ежедневной основе совершаются недружественные акции, добавил Степанов.
"Мы считаем, что отсутствие охраны и обеспечения безопасности дипмиссий России в Канаде, по сути, является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях в том смысле, что страна пребывания должна защитить безопасность дипломатической миссии, а нашей дипмиссии безопасность не обеспечивается в полном объеме, как это следует сделать в духе конвенции", - подчеркнул посол РФ в Канаде.
Памятник советскому Воину-освободителю Бронзовый солдат на таллинском Военном кладбище - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Посольство в Эстонии призвало наказать вандалов, осквернивших памятник
18 апреля 2022, 20:42
 
В миреРоссияКанадаОттаваДжастин ТрюдоОлег Степанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала