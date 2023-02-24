https://ria.ru/20230224/vandalizm-1854102667.html
В Кишиневе облили краской здание Российского центра науки и культуры
В Кишиневе облили краской здание Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 24.02.2023
В Кишиневе облили краской здание Российского центра науки и культуры
Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:33
2023-02-24T11:33
2023-02-24T13:05
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КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, сообщил РИА Новости в пятницу источник в представительстве."Совершен противоправный акт. Фасад здания облит красной краской. Впервые сталкиваемся с таким актом вандализма", - сказал собеседник агентства.На прошлой неделе власти Румынии закрыли аналогичный центр в Бухаресте.
https://ria.ru/20230222/konsulstvo-1853900756.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
11:33 24.02.2023 (обновлено: 13:05 24.02.2023)
В Кишиневе облили краской здание Российского центра науки и культуры
Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе