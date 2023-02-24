https://ria.ru/20230224/vandalizm-1854102667.html

В Кишиневе облили краской здание Российского центра науки и культуры

В Кишиневе облили краской здание Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 24.02.2023

В Кишиневе облили краской здание Российского центра науки и культуры

Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:33

2023-02-24T11:33

2023-02-24T13:05

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КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, сообщил РИА Новости в пятницу источник в представительстве."Совершен противоправный акт. Фасад здания облит красной краской. Впервые сталкиваемся с таким актом вандализма", - сказал собеседник агентства.На прошлой неделе власти Румынии закрыли аналогичный центр в Бухаресте.

https://ria.ru/20230222/konsulstvo-1853900756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия