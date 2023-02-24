Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе облили краской здание Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/vandalizm-1854102667.html
В Кишиневе облили краской здание Российского центра науки и культуры
В Кишиневе облили краской здание Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 24.02.2023
В Кишиневе облили краской здание Российского центра науки и культуры
Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:33
2023-02-24T13:05
в мире
кишинев
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854115391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd6d6c64afc568ef9ddbc776a50f0ed2.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, сообщил РИА Новости в пятницу источник в представительстве."Совершен противоправный акт. Фасад здания облит красной краской. Впервые сталкиваемся с таким актом вандализма", - сказал собеседник агентства.На прошлой неделе власти Румынии закрыли аналогичный центр в Бухаресте.
https://ria.ru/20230222/konsulstvo-1853900756.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854115391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c0dac0dfd70852008ebf8b9e9579ff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
11:33 24.02.2023 (обновлено: 13:05 24.02.2023)
 
В Кишиневе облили краской здание Российского центра науки и культуры

Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкЗдание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, облитое неизвестными красной краской
Здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, облитое неизвестными красной краской - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, облитое неизвестными красной краской
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, сообщил РИА Новости в пятницу источник в представительстве.
"Совершен противоправный акт. Фасад здания облит красной краской. Впервые сталкиваемся с таким актом вандализма", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе власти Румынии закрыли аналогичный центр в Бухаресте.
Неизвестные облили краской ворота Генерального консульства России в Бонне, ФРГ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 23:31
Неизвестные разрисовали генконсульство России в Германии
 
В миреКишиневМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала