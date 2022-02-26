https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775281519.html

В здании посольства России в Польше выбили стекла

В здании посольства России в Польше выбили стекла - РИА Новости, 26.02.2022

В здании посольства России в Польше выбили стекла

В посольстве России в Польше выбили стекла из рогатки, дипмиссия постоянно получает угрозы, сообщил российским журналистам официальный представитель дипмиссии... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:28

2022-02-26T18:28

2022-02-26T19:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

польша

посольство россии в польше

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729609718_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_cfb5e648269a05e425eb5d6405f77ccf.jpg

ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. В посольстве России в Польше выбили стекла из рогатки, дипмиссия постоянно получает угрозы, сообщил российским журналистам официальный представитель дипмиссии Владимир Александров."В адрес посольства России в Польше по телефону, по электронной и обычной почте постоянно поступают угрозы. Сегодня в 05.30 (07.30 мск) группа хулиганствующих элементов облила краской таблицу с надписью "Посольство Российской Федерации" на воротах со стороны главного входа. Со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками было обстреляно здание диппредставительства, в результате чего выбиты стекла в трех окнах жилых помещений", - рассказал Александров.По его информации, полиция задержала нарушителей.Примерно в то же время через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены и окна учебных классов школы при посольстве России в Польше. "Случившееся было обнаружено позднее, виновники этого инцидента не найдены", - рассказал Александров.Посольство заявит протест в МИД Польши в связи с данными инцидентами, добавил пресс-атташе.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/shkola-1775250053.html

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775237862.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, польша, посольство россии в польше