https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775281519.html
В здании посольства России в Польше выбили стекла
В здании посольства России в Польше выбили стекла - РИА Новости, 26.02.2022
В здании посольства России в Польше выбили стекла
В посольстве России в Польше выбили стекла из рогатки, дипмиссия постоянно получает угрозы, сообщил российским журналистам официальный представитель дипмиссии... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:28
2022-02-26T18:28
2022-02-26T19:09
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
польша
посольство россии в польше
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ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. В посольстве России в Польше выбили стекла из рогатки, дипмиссия постоянно получает угрозы, сообщил российским журналистам официальный представитель дипмиссии Владимир Александров."В адрес посольства России в Польше по телефону, по электронной и обычной почте постоянно поступают угрозы. Сегодня в 05.30 (07.30 мск) группа хулиганствующих элементов облила краской таблицу с надписью "Посольство Российской Федерации" на воротах со стороны главного входа. Со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками было обстреляно здание диппредставительства, в результате чего выбиты стекла в трех окнах жилых помещений", - рассказал Александров.По его информации, полиция задержала нарушителей.Примерно в то же время через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены и окна учебных классов школы при посольстве России в Польше. "Случившееся было обнаружено позднее, виновники этого инцидента не найдены", - рассказал Александров.Посольство заявит протест в МИД Польши в связи с данными инцидентами, добавил пресс-атташе.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/shkola-1775250053.html
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775237862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, посольство россии в польше
18:28 26.02.2022 (обновлено: 19:09 26.02.2022)
В здании посольства России в Польше выбили стекла
В здании посольства России в Польше выбили стекла, дипмиссия постоянно получает угрозы
ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. В посольстве России в Польше выбили стекла из рогатки, дипмиссия постоянно получает угрозы, сообщил российским журналистам официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.
"В адрес посольства России
в Польше
по телефону, по электронной и обычной почте постоянно поступают угрозы. Сегодня в 05.30 (07.30 мск) группа хулиганствующих элементов облила краской таблицу с надписью "Посольство Российской Федерации" на воротах со стороны главного входа. Со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками было обстреляно здание диппредставительства, в результате чего выбиты стекла в трех окнах жилых помещений", - рассказал Александров
.
По его информации, полиция задержала нарушителей.
Примерно в то же время через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены и окна учебных классов школы при посольстве России в Польше. "Случившееся было обнаружено позднее, виновники этого инцидента не найдены", - рассказал Александров.
Посольство заявит протест в МИД Польши
в связи с данными инцидентами, добавил пресс-атташе.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.