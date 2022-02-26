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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775281519.html
В здании посольства России в Польше выбили стекла
В здании посольства России в Польше выбили стекла - РИА Новости, 26.02.2022
В здании посольства России в Польше выбили стекла
В посольстве России в Польше выбили стекла из рогатки, дипмиссия постоянно получает угрозы, сообщил российским журналистам официальный представитель дипмиссии... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:28
2022-02-26T19:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
польша
посольство россии в польше
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ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. В посольстве России в Польше выбили стекла из рогатки, дипмиссия постоянно получает угрозы, сообщил российским журналистам официальный представитель дипмиссии Владимир Александров."В адрес посольства России в Польше по телефону, по электронной и обычной почте постоянно поступают угрозы. Сегодня в 05.30 (07.30 мск) группа хулиганствующих элементов облила краской таблицу с надписью "Посольство Российской Федерации" на воротах со стороны главного входа. Со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками было обстреляно здание диппредставительства, в результате чего выбиты стекла в трех окнах жилых помещений", - рассказал Александров.По его информации, полиция задержала нарушителей.Примерно в то же время через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены и окна учебных классов школы при посольстве России в Польше. "Случившееся было обнаружено позднее, виновники этого инцидента не найдены", - рассказал Александров.Посольство заявит протест в МИД Польши в связи с данными инцидентами, добавил пресс-атташе.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/shkola-1775250053.html
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775237862.html
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в мире, россия, польша, посольство россии в польше
18:28 26.02.2022 (обновлено: 19:09 26.02.2022)
 
В здании посольства России в Польше выбили стекла

В здании посольства России в Польше выбили стекла, дипмиссия постоянно получает угрозы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве.
Здание посольства РФ в Варшаве. - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание посольства РФ в Варшаве.
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. В посольстве России в Польше выбили стекла из рогатки, дипмиссия постоянно получает угрозы, сообщил российским журналистам официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.
"В адрес посольства России в Польше по телефону, по электронной и обычной почте постоянно поступают угрозы. Сегодня в 05.30 (07.30 мск) группа хулиганствующих элементов облила краской таблицу с надписью "Посольство Российской Федерации" на воротах со стороны главного входа. Со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками было обстреляно здание диппредставительства, в результате чего выбиты стекла в трех окнах жилых помещений", - рассказал Александров.
По его информации, полиция задержала нарушителей.
Примерно в то же время через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены и окна учебных классов школы при посольстве России в Польше. "Случившееся было обнаружено позднее, виновники этого инцидента не найдены", - рассказал Александров.
Посольство заявит протест в МИД Польши в связи с данными инцидентами, добавил пресс-атташе.
Кадры школы при российском посольстве в Варшаве, которую облили краской - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 14:06
Школу при посольстве России в Польше облили краской
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 12:27
В Польше приостановили обслуживание инвестиций из России
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияПольшаПосольство России в Польше
 
 
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