https://ria.ru/20250128/shvetsiya-1995863347.html

Мужчиной, протаранившим посольство России в Швеции, оказался украинец

Мужчиной, протаранившим посольство России в Швеции, оказался украинец - РИА Новости, 28.01.2025

Мужчиной, протаранившим посольство России в Швеции, оказался украинец

Украинец ночью пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме, говорится в заявлении диппредставительства в Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:58:00+03:00

2025-01-28T11:58:00+03:00

2025-01-28T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинец ночью пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме, говорится в заявлении диппредставительства в Telegram-канале."Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось. Оперативно вызванные дежурной службой посольства представители шведской полиции задержали виновника происшествия и разбираются с данным инцидентом. Какого-либо серьезного ущерба посольству не нанесено", — сообщили дипломаты.Они пояснили, что задержанный — постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины. Он уже нападал на российские посольство и торгпредство в 2015 и 2018 годах. Его признали психически неадекватным и направили на лечение. В последнее время он вновь начал совершать провокации в отношении российских загранучреждений в Стокгольме, добавили в дипмиссии."Посольство неоднократно обращало внимание руководства полиции и МИД Швеции на то, что он может представлять потенциальную опасность не только для нас, но и для окружающих. Тем не менее полицией каких-либо серьезных мер в отношении этого человека предпринято не было, что и привело к сегодняшнему инциденту. Хорошо, что никто при этом не пострадал", — заявили дипломаты.Об инциденте у российского посольства сообщил шведский телеканал SVT. По его информации, мужчина пытался въехать в ворота на автомобиле. Он еще оставался в машине, когда на место прибыли полицейские.

https://ria.ru/20230702/napadenie-1881736601.html

https://ria.ru/20231002/kazn-1899814485.html

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