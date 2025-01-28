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Мужчиной, протаранившим посольство России в Швеции, оказался украинец - РИА Новости, 28.01.2025
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11:58 28.01.2025 (обновлено: 13:20 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/shvetsiya-1995863347.html
Мужчиной, протаранившим посольство России в Швеции, оказался украинец
Мужчиной, протаранившим посольство России в Швеции, оказался украинец - РИА Новости, 28.01.2025
Мужчиной, протаранившим посольство России в Швеции, оказался украинец
Украинец ночью пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме, говорится в заявлении диппредставительства в Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:58:00+03:00
2025-01-28T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинец ночью пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме, говорится в заявлении диппредставительства в Telegram-канале."Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось. Оперативно вызванные дежурной службой посольства представители шведской полиции задержали виновника происшествия и разбираются с данным инцидентом. Какого-либо серьезного ущерба посольству не нанесено", — сообщили дипломаты.Они пояснили, что задержанный — постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины. Он уже нападал на российские посольство и торгпредство в 2015 и 2018 годах. Его признали психически неадекватным и направили на лечение. В последнее время он вновь начал совершать провокации в отношении российских загранучреждений в Стокгольме, добавили в дипмиссии."Посольство неоднократно обращало внимание руководства полиции и МИД Швеции на то, что он может представлять потенциальную опасность не только для нас, но и для окружающих. Тем не менее полицией каких-либо серьезных мер в отношении этого человека предпринято не было, что и привело к сегодняшнему инциденту. Хорошо, что никто при этом не пострадал", — заявили дипломаты.Об инциденте у российского посольства сообщил шведский телеканал SVT. По его информации, мужчина пытался въехать в ворота на автомобиле. Он еще оставался в машине, когда на место прибыли полицейские.
https://ria.ru/20230702/napadenie-1881736601.html
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в мире, россия, швеция, украина
В мире, Россия, Швеция, Украина
Мужчиной, протаранившим посольство России в Швеции, оказался украинец

Украинец, пытавшийся въехать в посольство России в Швеции, уже нападал на него

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где неизвестный мужчина пытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме
Место происшествия, где неизвестный мужчина пытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : соцсети
Место происшествия, где неизвестный мужчина пытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинец ночью пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме, говорится в заявлении диппредставительства в Telegram-канале.
"Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось. Оперативно вызванные дежурной службой посольства представители шведской полиции задержали виновника происшествия и разбираются с данным инцидентом. Какого-либо серьезного ущерба посольству не нанесено", — сообщили дипломаты.
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Они пояснили, что задержанный — постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины. Он уже нападал на российские посольство и торгпредство в 2015 и 2018 годах. Его признали психически неадекватным и направили на лечение. В последнее время он вновь начал совершать провокации в отношении российских загранучреждений в Стокгольме, добавили в дипмиссии.
"Посольство неоднократно обращало внимание руководства полиции и МИД Швеции на то, что он может представлять потенциальную опасность не только для нас, но и для окружающих. Тем не менее полицией каких-либо серьезных мер в отношении этого человека предпринято не было, что и привело к сегодняшнему инциденту. Хорошо, что никто при этом не пострадал", — заявили дипломаты.
Об инциденте у российского посольства сообщил шведский телеканал SVT. По его информации, мужчина пытался въехать в ворота на автомобиле. Он еще оставался в машине, когда на место прибыли полицейские.
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