https://ria.ru/20220307/nota-1777052668.html
Посольство направило ноту в МИД Франции из-за нападения на Русский дом
Посольство направило ноту в МИД Франции из-за нападения на Русский дом - РИА Новости, 07.03.2022
Посольство направило ноту в МИД Франции из-за нападения на Русский дом
Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Франции после нападения на Русский дом науки и культуры в Париже, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:34
2022-03-07T16:34
2022-03-07T16:34
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ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Франции после нападения на Русский дом науки и культуры в Париже, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Подтверждаю", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ноте в МИД Франции.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже в ночь на 7 марта, отметив, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20220305/napadenie-1776821791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, россия, мид франции
Посольство направило ноту в МИД Франции из-за нападения на Русский дом
Посольство России направило ноту в МИД Франции после нападения на Русский дом в Париже