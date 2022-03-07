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Посольство направило ноту в МИД Франции из-за нападения на Русский дом
Посольство направило ноту в МИД Франции из-за нападения на Русский дом - РИА Новости, 07.03.2022
Посольство направило ноту в МИД Франции из-за нападения на Русский дом
Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Франции после нападения на Русский дом науки и культуры в Париже, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:34
2022-03-07T16:34
в мире
париж
россия
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ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Франции после нападения на Русский дом науки и культуры в Париже, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Подтверждаю", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ноте в МИД Франции.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже в ночь на 7 марта, отметив, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20220305/napadenie-1776821791.html
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в мире, париж, россия, мид франции‎
16:34 07.03.2022
 
Посольство направило ноту в МИД Франции из-за нападения на Русский дом

Посольство России направило ноту в МИД Франции после нападения на Русский дом в Париже

© AP Photo / Francois MoriПолицейские у здание посольства России в Париже
Полицейские у здание посольства России в Париже - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Francois Mori
Полицейские у здание посольства России в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Франции после нападения на Русский дом науки и культуры в Париже, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Подтверждаю", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ноте в МИД Франции.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже в ночь на 7 марта, отметив, что пострадавших нет.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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В Вильнюсе напали на российского дипломата
 
В миреПарижРоссияМИД Франции‎
 
 
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