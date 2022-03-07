https://ria.ru/20220307/nota-1777052668.html

Посольство направило ноту в МИД Франции из-за нападения на Русский дом

Посольство направило ноту в МИД Франции из-за нападения на Русский дом - РИА Новости, 07.03.2022

Посольство направило ноту в МИД Франции из-за нападения на Русский дом

Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Франции после нападения на Русский дом науки и культуры в Париже, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:34

2022-03-07T16:34

2022-03-07T16:34

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ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Франции после нападения на Русский дом науки и культуры в Париже, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Подтверждаю", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ноте в МИД Франции.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже в ночь на 7 марта, отметив, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20220305/napadenie-1776821791.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, париж, россия, мид франции‎