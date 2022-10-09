https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822576632.html

В Молдавии призвали власти отреагировать на инцидент у посольства России

В Молдавии призвали власти отреагировать на инцидент у посольства России - РИА Новости, 09.10.2022

В Молдавии призвали власти отреагировать на инцидент у посольства России

Партия социалистов Молдавии осудила враждебную акцию у посольства России в Кишиневе и потребовала, чтобы руководство республики отреагировало на этот инцидент,... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:02

2022-10-09T11:02

2022-10-09T11:02

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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии осудила враждебную акцию у посольства России в Кишиневе и потребовала, чтобы руководство республики отреагировало на этот инцидент, сообщила пресс-служба политсилы.Ранее полиция Кишинева задержала мужчину за хулиганские действия у посольства России в Молдавии. Посольство РФ в Молдавии направило Кишиневу ноту протеста в связи с акцией возле дипмиссии и ожидает, что виновные во "враждебной выходке" будут найдены и наказаны."Партия социалистов категорически осуждает провокационный инцидент в отношении посольства Российской Федерации в Молдавии. Партия социалистов требует от руководства Молдавии, МИД и МВД отреагировать на произошедшее в соответствии с законом и не допускать деградации ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.Социалисты отмечают, что любое дипломатическое представительство, осуществляющее свою деятельность на территории Молдавии, должно быть надежно защищено."Действия провокаторов, осуществивших акт вандализма в отношении посольства, равно как и отсутствие реакции со стороны официальных лиц государства и представителей МИД, является грубым нарушением базовых принципов международного права. Безответственная риторика некоторых представителей власти Молдавии может стимулировать экстремистские действия и чувство безнаказанности", - подчеркнули в Соцпартии.

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, россия