https://ria.ru/20220930/konsulstvo-1820655822.html

В Нью-Йорке злоумышленники облили консульство России красной краской

В Нью-Йорке злоумышленники облили консульство России красной краской - РИА Новости, 30.09.2022

В Нью-Йорке злоумышленники облили консульство России красной краской

Двое неизвестных в ночь на пятницу облили фасад консульства РФ в Нью-Йорке въедливой красной краской, урон значителен, сообщил РИА Новости источник в дипмиссии. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:40

2022-09-30T16:40

2022-09-30T16:41

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НЬЮ-ЙОРК, 30 сен – РИА Новости. Двое неизвестных в ночь на пятницу облили фасад консульства РФ в Нью-Йорке въедливой красной краской, урон значителен, сообщил РИА Новости источник в дипмиссии."Все здание практически испачкано этой краской. Входную дверь невозможно отмыть, поскольку там въедливая в камень краска. Урон очень значительный самому зданию. Сколько времени займет устранение и сколько это будет стоить, мы сейчас сказать даже не можем, поскольку урон достаточно серьезный", - добавил он.По его словам, здание консульства построено в начале XX века, входит в список исторических ценностей Нью-Йорка и подлежит сохранению в неизменном виде.Ранее на фоне регулярных антироссийских акций напротив консульства дежурил полицейский патруль."Мы не знаем, почему. Они перестали приезжать. Мы несколько раз обращались. За последнюю неделю написали две ноты (в госдеп – ред.). Посольство тоже одну ноту написало с просьбой обеспечить безопасность. Но, к сожалению, американцы не реагировали на эти наши обращения", - указал источник.По его словам, сейчас у консульства так же нет полиции. Ранее на этой неделе, как сообщил источник, консульство несколько раз забрасывали яйцами.

https://ria.ru/20220725/vandal-1804752084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нью-йорк (город), россия, сша