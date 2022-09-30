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В Нью-Йорке злоумышленники облили консульство России красной краской - РИА Новости, 30.09.2022
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В Нью-Йорке злоумышленники облили консульство России красной краской
В Нью-Йорке злоумышленники облили консульство России красной краской - РИА Новости, 30.09.2022
В Нью-Йорке злоумышленники облили консульство России красной краской
Двое неизвестных в ночь на пятницу облили фасад консульства РФ в Нью-Йорке въедливой красной краской, урон значителен, сообщил РИА Новости источник в дипмиссии. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:40
2022-09-30T16:41
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НЬЮ-ЙОРК, 30 сен – РИА Новости. Двое неизвестных в ночь на пятницу облили фасад консульства РФ в Нью-Йорке въедливой красной краской, урон значителен, сообщил РИА Новости источник в дипмиссии."Все здание практически испачкано этой краской. Входную дверь невозможно отмыть, поскольку там въедливая в камень краска. Урон очень значительный самому зданию. Сколько времени займет устранение и сколько это будет стоить, мы сейчас сказать даже не можем, поскольку урон достаточно серьезный", - добавил он.По его словам, здание консульства построено в начале XX века, входит в список исторических ценностей Нью-Йорка и подлежит сохранению в неизменном виде.Ранее на фоне регулярных антироссийских акций напротив консульства дежурил полицейский патруль."Мы не знаем, почему. Они перестали приезжать. Мы несколько раз обращались. За последнюю неделю написали две ноты (в госдеп – ред.). Посольство тоже одну ноту написало с просьбой обеспечить безопасность. Но, к сожалению, американцы не реагировали на эти наши обращения", - указал источник.По его словам, сейчас у консульства так же нет полиции. Ранее на этой неделе, как сообщил источник, консульство несколько раз забрасывали яйцами.
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в мире, нью-йорк (город), россия, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, США
16:40 30.09.2022 (обновлено: 16:41 30.09.2022)
 
В Нью-Йорке злоумышленники облили консульство России красной краской

В Нью-Йорке двое злоумышленников облили фасад консульства России въедливой красной краской

CC BY-SA 3.0 / Gryffindor / Генеральное консульство России в Нью-Йорке
Генеральное консульство России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
Генеральное консульство России в Нью-Йорке. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 30 сен – РИА Новости. Двое неизвестных в ночь на пятницу облили фасад консульства РФ в Нью-Йорке въедливой красной краской, урон значителен, сообщил РИА Новости источник в дипмиссии.
"В час ночи два неизвестных человека подошли к зданию генконсульства. Один достал пульверизатор, видимо, с большим баллоном, и начал поливать фронтальную часть центрального здания красной краской. Второй в это время снимал все это на камеру", - рассказал собеседник агентства.
"Все здание практически испачкано этой краской. Входную дверь невозможно отмыть, поскольку там въедливая в камень краска. Урон очень значительный самому зданию. Сколько времени займет устранение и сколько это будет стоить, мы сейчас сказать даже не можем, поскольку урон достаточно серьезный", - добавил он.
По его словам, здание консульства построено в начале XX века, входит в список исторических ценностей Нью-Йорка и подлежит сохранению в неизменном виде.
"Принимающая сторона фактически устранилась от обеспечения безопасности загранучреждения", - сказал собеседник агентства. По его словам, "последние несколько недель полиция отсутствует около генконсульства вообще".
Ранее на фоне регулярных антироссийских акций напротив консульства дежурил полицейский патруль.
"Мы не знаем, почему. Они перестали приезжать. Мы несколько раз обращались. За последнюю неделю написали две ноты (в госдеп – ред.). Посольство тоже одну ноту написало с просьбой обеспечить безопасность. Но, к сожалению, американцы не реагировали на эти наши обращения", - указал источник.
По его словам, сейчас у консульства так же нет полиции. Ранее на этой неделе, как сообщил источник, консульство несколько раз забрасывали яйцами.
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