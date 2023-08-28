Бабченко* оштрафовали за атаку яйцами посольства России в Таллине
Бабченко оштрафовали на сто евро за атаку яйцами посольства РФ в Таллине
© Фото : Посольство России в ЭстонииЗдание посольства России в Эстонии
© Фото : Посольство России в Эстонии
Здание посольства России в Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг - РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко*, который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ, сообщил в понедельник, что ему выписали штраф в размере 100 евро за брошенные в здание посольства России в Таллине яйца.
"Сегодня мне выписали штраф - 100 евро. Итого всё это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по 10 евро за штуку", - сказал проживающий в Эстонии Бабченко* порталу государственного телерадиовещания ERR. Он подтвердил, что намерен заплатить штраф. "Обязательно, а как же нет? Я живу в Эстонии и уважаю эстонские законы", - отметил Бабченко*, который является гражданином России.
Пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны 30 июля сообщила, что мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено административное дело. Позже Бабченко* признался в соцсетях, что это он забросал яйцами здание посольства России в Таллине.
Ранее в посольстве РФ сообщили, что рассматривают данный инцидент как результат "развязанной в Эстонии антироссийской кампании" и призвали полицию к "должному наказанию виновного". Российские дипломаты отмечают, что это далеко не первая хулиганская выходка в отношении российского диппредставительства.
Седьмого апреля министерство юстиции РФ сообщило на своем сайте, что внесло корреспондента Аркадия Бабченко в реестр иностранных агентов, в том числе за сбор средств для украинских силовиков.
Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко* якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко* была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Сам журналист заявил, что при подготовке инсценировки использовалась свиная кровь. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.
* Признан Минюстом иноагентом