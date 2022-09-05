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В Кабуле прогремел взрыв в районе, где расположено российское посольство

В Кабуле прогремел взрыв в районе, где расположено российское посольство - РИА Новости, 05.09.2022

В Кабуле прогремел взрыв в районе, где расположено российское посольство

Взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства России в Афганистане, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T09:50

2022-09-05T09:50

2022-09-05T16:30

в мире

кабул

афганистан

талибан

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КАБУЛ, 5 сен — РИА Новости. Взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства России в Афганистане, сообщил РИА Новости источник.Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает. По данным собеседника РИА Новости, пострадали 15-20 человек, есть погибшие, но их количество пока не известно.Предварительно, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел к людям в очереди у здания, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.Агентство Рейтер сообщило, что в террориста-смертника выстрелила охрана талибов.В в августе 2021 года движение "Талибан"* захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220829/afganistan-1812801611.html

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афганистан

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Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле 2022-09-05T09:50 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кабул, афганистан, талибан