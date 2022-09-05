https://ria.ru/20220905/vzryv-1814449910.html
В Кабуле прогремел взрыв в районе, где расположено российское посольство
В Кабуле прогремел взрыв в районе, где расположено российское посольство - РИА Новости, 05.09.2022
В Кабуле прогремел взрыв в районе, где расположено российское посольство
Взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства России в Афганистане, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:50
2022-09-05T09:50
2022-09-05T16:30
в мире
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талибан
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КАБУЛ, 5 сен — РИА Новости. Взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства России в Афганистане, сообщил РИА Новости источник.Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает. По данным собеседника РИА Новости, пострадали 15-20 человек, есть погибшие, но их количество пока не известно.Предварительно, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел к людям в очереди у здания, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.Агентство Рейтер сообщило, что в террориста-смертника выстрелила охрана талибов.В в августе 2021 года движение "Талибан"* захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220829/afganistan-1812801611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле
Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле
2022-09-05T09:50
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул, афганистан, талибан
В мире, Кабул, Афганистан, Талибан
09:50 05.09.2022 (обновлено: 16:30 05.09.2022)
В Кабуле прогремел взрыв в районе, где расположено российское посольство
Взрыв прогремел в районе Кабула, где расположено здание российского посольства
КАБУЛ, 5 сен — РИА Новости. Взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства России в Афганистане, сообщил РИА Новости источник.
Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает. По данным собеседника РИА Новости, пострадали 15-20 человек, есть погибшие, но их количество пока не известно.
Предварительно, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел к людям в очереди у здания, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.
Агентство Рейтер сообщило, что в террориста-смертника выстрелила охрана талибов.
В в августе 2021 года движение "Талибан"* захватило Кабул
и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.