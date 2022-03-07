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В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства
В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства - РИА Новости, 07.03.2022
В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства
Грузовик протаранил ворота посольства РФ в ирландском Дублине, один человек задержан, сообщает телерадиокомпания RTE. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:55
2022-03-07T17:58
в мире
ирландия
дублин
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Грузовик протаранил ворота посольства РФ в ирландском Дублине, один человек задержан, сообщает телерадиокомпания RTE."Человека задержали после того, как большой грузовик врезался в ворота российского посольства в Дублине", - говорится в сообщении компании.Никто не пострадал, отмечает RTE.Полиция продолжает расследование, добавляется в материале телерадиокомпании.
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в мире, ирландия, дублин, россия
17:55 07.03.2022 (обновлено: 17:58 07.03.2022)
 
В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства

СМИ: грузовик протаранил ворота посольства России в Дублине, одного человека задержали

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид Дублина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Грузовик протаранил ворота посольства РФ в ирландском Дублине, один человек задержан, сообщает телерадиокомпания RTE.
"Человека задержали после того, как большой грузовик врезался в ворота российского посольства в Дублине", - говорится в сообщении компании.
Никто не пострадал, отмечает RTE.
Полиция продолжает расследование, добавляется в материале телерадиокомпании.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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В Вильнюсе напали на российского дипломата
 
В миреИрландияДублинРоссия
 
 
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