https://ria.ru/20220307/posolstvo-1777062863.html
В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства
В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства - РИА Новости, 07.03.2022
В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства
Грузовик протаранил ворота посольства РФ в ирландском Дублине, один человек задержан, сообщает телерадиокомпания RTE. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:55
2022-03-07T17:55
2022-03-07T17:58
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Грузовик протаранил ворота посольства РФ в ирландском Дублине, один человек задержан, сообщает телерадиокомпания RTE."Человека задержали после того, как большой грузовик врезался в ворота российского посольства в Дублине", - говорится в сообщении компании.Никто не пострадал, отмечает RTE.Полиция продолжает расследование, добавляется в материале телерадиокомпании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ирландия, дублин, россия
17:55 07.03.2022 (обновлено: 17:58 07.03.2022)
В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства
СМИ: грузовик протаранил ворота посольства России в Дублине, одного человека задержали