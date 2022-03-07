https://ria.ru/20220307/posolstvo-1777062863.html

В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства

В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства - РИА Новости, 07.03.2022

В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства

Грузовик протаранил ворота посольства РФ в ирландском Дублине, один человек задержан, сообщает телерадиокомпания RTE. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:55

2022-03-07T17:55

2022-03-07T17:58

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дублин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Грузовик протаранил ворота посольства РФ в ирландском Дублине, один человек задержан, сообщает телерадиокомпания RTE."Человека задержали после того, как большой грузовик врезался в ворота российского посольства в Дублине", - говорится в сообщении компании.Никто не пострадал, отмечает RTE.Полиция продолжает расследование, добавляется в материале телерадиокомпании.

https://ria.ru/20220305/napadenie-1776821791.html

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Ольга Фомченкова

в мире, ирландия, дублин, россия