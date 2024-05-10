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Россия заявит протест после нападения на бывшее генконсульство в Лейпциге - РИА Новости, 10.05.2024
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14:24 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/protest-1945100976.html
Россия заявит протест после нападения на бывшее генконсульство в Лейпциге
Россия заявит протест после нападения на бывшее генконсульство в Лейпциге - РИА Новости, 10.05.2024
Россия заявит протест после нападения на бывшее генконсульство в Лейпциге
Нападение на здание бывшего генерального консульства России в Лейпциге произошло в четверг, посольство РФ в Германии заявит немецкой стороне протест в связи с... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:24
2024-05-10T14:24
в мире
россия
германия
лейпциг
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БЕРЛИН, 10 мая — РИА Новости. Нападение на здание бывшего генерального консульства России в Лейпциге произошло в четверг, посольство РФ в Германии заявит немецкой стороне протест в связи с этим инцидентом, заявили в диппредставительстве. "Попытку захвата принадлежащего России объекта недвижимости и организацию антироссийской акции в священный для всех россиян День Победы в Великой Отечественной войне рассматриваем в качестве возмутительной провокации. Требуем от германской стороны наказания нарушителей и недопущения подобных инцидентов впредь", - говорится в заявлении на сайте посольства. В связи с этим инцидентом германской стороне будет заявлен протест, подчеркнули в посольстве. "На этом фоне вызывает сожаление, что значительные силы германской полиции в этот день были отвлечены от исполнения своих прямых обязанностей для выполнения проверок и изъятия символов Победы у людей, пришедших почтить память павших в борьбе за освобождение Германии и Европы от нацизма", - добавили в дипведомстве. По данным посольства, в четверг около 16.00 по местному времени (17.00 мск) на комплекс бывшего генконсульства совершила нападение группа неизвестных лиц, проникшая на территорию принадлежащего РФ объекта недвижимости через балкон служебного здания. Там они развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости. Находившиеся в здании два административно-технических сотрудника посольства воспрепятстовали проведению акции, изъяли антироссийские плакаты и вызвали полицию. Прибывшие представители правоохранительных органов задержали нарушителей. Как сообщает полиция Лейпцига, против шестерых подозреваемых заведено дело о нарушении неприкосновенности жилища. "Было изъято несколько мобильных телефонов и проведены процедуры опознания", - говорится в заявлении правоохранителей. В общей сложности, в акции "Земли тем, кто их населяет" принял участие 21 человек. Официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства Российской Федерации состоялось в декабре 2023 года. С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне прекратили свою деятельность 31 декабря 2023 года, участки лишились дипломатической неприкосновенности.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
https://ria.ru/20240510/zaderzhanie-1945036394.html
https://ria.ru/20240508/germaniya-1944736722.html
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в мире, россия, германия, лейпциг
В мире, Россия, Германия, Лейпциг
Россия заявит протест после нападения на бывшее генконсульство в Лейпциге

Посольство РФ в ФРГ заявит протест после нападения на бывшее генконсульство

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Германии
Здание посольства Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание посольства Российской Федерации в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 мая — РИА Новости. Нападение на здание бывшего генерального консульства России в Лейпциге произошло в четверг, посольство РФ в Германии заявит немецкой стороне протест в связи с этим инцидентом, заявили в диппредставительстве.
"Попытку захвата принадлежащего России объекта недвижимости и организацию антироссийской акции в священный для всех россиян День Победы в Великой Отечественной войне рассматриваем в качестве возмутительной провокации. Требуем от германской стороны наказания нарушителей и недопущения подобных инцидентов впредь", - говорится в заявлении на сайте посольства.
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В связи с этим инцидентом германской стороне будет заявлен протест, подчеркнули в посольстве.
"На этом фоне вызывает сожаление, что значительные силы германской полиции в этот день были отвлечены от исполнения своих прямых обязанностей для выполнения проверок и изъятия символов Победы у людей, пришедших почтить память павших в борьбе за освобождение Германии и Европы от нацизма", - добавили в дипведомстве.
По данным посольства, в четверг около 16.00 по местному времени (17.00 мск) на комплекс бывшего генконсульства совершила нападение группа неизвестных лиц, проникшая на территорию принадлежащего РФ объекта недвижимости через балкон служебного здания. Там они развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости.
Находившиеся в здании два административно-технических сотрудника посольства воспрепятстовали проведению акции, изъяли антироссийские плакаты и вызвали полицию. Прибывшие представители правоохранительных органов задержали нарушителей.
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Как сообщает полиция Лейпцига, против шестерых подозреваемых заведено дело о нарушении неприкосновенности жилища.
"Было изъято несколько мобильных телефонов и проведены процедуры опознания", - говорится в заявлении правоохранителей. В общей сложности, в акции "Земли тем, кто их населяет" принял участие 21 человек.
Официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства Российской Федерации состоялось в декабре 2023 года.
С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне прекратили свою деятельность 31 декабря 2023 года, участки лишились дипломатической неприкосновенности.
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