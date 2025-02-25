https://ria.ru/20250225/marsel-2001435719.html

СК возбудил дело о нападении на Генконсульство России в Марселе

СК возбудил дело о нападении на Генконсульство России в Марселе - РИА Новости, 25.02.2025

СК возбудил дело о нападении на Генконсульство России в Марселе

СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе, совершенном с целью осложнения международных отношений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:44:00+03:00

2025-02-25T10:44:00+03:00

2025-02-25T10:53:00+03:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе, совершенном с целью осложнения международных отношений, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту нападения на Генеральное консульство Российской Федерации в г. Марселе Французской Республики по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений)", - говорится в сообщении.Уточняется, что 24 февраля злоумышленники бросили три бутылки с неустановленным взрывчатым веществом на территорию Генерального консульства Российской Федерации в городе Марселе. В результате произошел взрыв двух из них. Эти противоправные действия создали угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушили нормальный порядок работы консульства. Как полагает следствие, нападавшие действовали с целью осложнения международных отношений."В рамках уголовного дела осуществляется взаимодействие с МИД России, готовится международный запрос о правовой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавило ведомство.В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад генконсульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.Служба внешней разведки России сообщала ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.Радиостанция RMC сообщала, что два человека задержаны на проукраинской манифестации в Марселе в понедельник вечером, один из них подозревается в нападении на российское генконсульство.

https://ria.ru/20250224/marsel-2001292840.html

https://ria.ru/20250224/ochevidtsy-2001291720.html

https://ria.ru/20250224/podryv-2001255034.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире