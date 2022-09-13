https://ria.ru/20220913/posolstvo-1816427687.html
Посольство России в Афганистане приостановило выдачу виз и документов
Посольство России в Афганистане приостановило выдачу виз и документов - РИА Новости, 13.09.2022
Посольство России в Афганистане приостановило выдачу виз и документов
Посольство РФ в Афганистане приостановило выдачу виз и документов, просит посетителей пока лично не приходить в консульский отдел, заявили во вторник в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:21
2022-09-13T12:21
2022-09-13T12:21
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Афганистане приостановило выдачу виз и документов, просит посетителей пока лично не приходить в консульский отдел, заявили во вторник в дипмиссии."Уважаемые заявители! Посольство России в Афганистане просит вас до особого уведомления не приходить в консульский отдел. Мы работаем над вариантами выдачи вам уже принятых документов. Никакие заявления временно не принимаются, консульские услуги не оказываются, новые визы не выдаются", - говорится в сообщении посольства в Telegram.Там отметили, что в случае возникновения экстренной ситуации граждане России могут обратиться по телефону срочной консульской поддержки."Только для граждан России, справки не даются", - добавили в дипмиссии.Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан, кабул (город)
В мире, Россия, Афганистан, Кабул (город)
Посольство России в Афганистане приостановило выдачу виз и документов
Посольство России в Афганистане приостановило выдачу виз и просит посетителей не приходить
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Афганистане приостановило выдачу виз и документов, просит посетителей пока лично не приходить в консульский отдел, заявили во вторник в дипмиссии.
"Уважаемые заявители! Посольство России в Афганистане просит вас до особого уведомления не приходить в консульский отдел. Мы работаем над вариантами выдачи вам уже принятых документов. Никакие заявления временно не принимаются, консульские услуги не оказываются, новые визы не выдаются", - говорится в сообщении посольства в Telegram.
Там отметили, что в случае возникновения экстренной ситуации граждане России могут обратиться по телефону срочной консульской поддержки.
"Только для граждан России, справки не даются", - добавили в дипмиссии.
Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле
. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров
выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.