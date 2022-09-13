https://ria.ru/20220913/posolstvo-1816427687.html

Посольство России в Афганистане приостановило выдачу виз и документов

Посольство России в Афганистане приостановило выдачу виз и документов - РИА Новости, 13.09.2022

Посольство России в Афганистане приостановило выдачу виз и документов

Посольство РФ в Афганистане приостановило выдачу виз и документов, просит посетителей пока лично не приходить в консульский отдел, заявили во вторник в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:21

2022-09-13T12:21

2022-09-13T12:21

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Афганистане приостановило выдачу виз и документов, просит посетителей пока лично не приходить в консульский отдел, заявили во вторник в дипмиссии."Уважаемые заявители! Посольство России в Афганистане просит вас до особого уведомления не приходить в консульский отдел. Мы работаем над вариантами выдачи вам уже принятых документов. Никакие заявления временно не принимаются, консульские услуги не оказываются, новые визы не выдаются", - говорится в сообщении посольства в Telegram.Там отметили, что в случае возникновения экстренной ситуации граждане России могут обратиться по телефону срочной консульской поддержки."Только для граждан России, справки не даются", - добавили в дипмиссии.Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.

https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, афганистан, кабул (город)