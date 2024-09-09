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В Литве осудили мужчину, бросившего коктейли Молотова в посольство России
В Литве осудили мужчину, бросившего коктейли Молотова в посольство России - РИА Новости, 09.09.2024
В Литве осудили мужчину, бросившего коктейли Молотова в посольство России
Вильнюсский городской районный суд приговорил к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 6 тысяч евро мужчину, который в апреле бросал коктейли Молотова в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:06
2024-09-09T18:06
2024-09-09T18:06
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вильнюсский городской районный суд приговорил к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 6 тысяч евро мужчину, который в апреле бросал коктейли Молотова в здание посольства РФ в Вильнюсе, передает агентство ELTA. Полицейский департамент Литвы сообщил, что в ночь на 7 и 8 апреля неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе, была повреждена стена здания. Через день полиция задержала подозреваемого, пятидесятилетнего литовца, ранее известного полиции. "Суд назначил мужчине, бросавшему коктейли Молотова в посольство России в Вильнюсе, наказание в виде полугода лишения свободы, ему также придется возместить ущерб не менее 6 тысяч евро посольству РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденный полностью признал вину. В ходе следствия было выяснено, что осужденный бросал бутылки с зажигательной смесью с балкона дома напротив, целясь в окно здания посольства, однако попал в стену.
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в мире, россия, вильнюс, литва
В мире, Россия, Вильнюс, Литва
В Литве осудили мужчину, бросившего коктейли Молотова в посольство России
В Вильнюсе осудили мужчину, бросившего коктейли Молотова в посольство России
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вильнюсский городской районный суд приговорил к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 6 тысяч евро мужчину, который в апреле бросал коктейли Молотова в здание посольства РФ в Вильнюсе, передает агентство ELTA.
Полицейский департамент Литвы сообщил, что в ночь на 7 и 8 апреля неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе, была повреждена стена здания. Через день полиция задержала подозреваемого, пятидесятилетнего литовца, ранее известного полиции.
"Суд назначил мужчине, бросавшему коктейли Молотова в посольство России в Вильнюсе, наказание в виде полугода лишения свободы, ему также придется возместить ущерб не менее 6 тысяч евро посольству РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный полностью признал вину. В ходе следствия было выяснено, что осужденный бросал бутылки с зажигательной смесью с балкона дома напротив, целясь в окно здания посольства, однако попал в стену.