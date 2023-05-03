https://ria.ru/20230503/vzryvchatka-1869486754.html
В российское консульство в Финляндии бросили шумовое взрывное устройство
В российское консульство в Финляндии бросили шумовое взрывное устройство - РИА Новости, 03.05.2023
В российское консульство в Финляндии бросили шумовое взрывное устройство
Неизвестные совершили акт вандализма против российского консульства в городе Мариехамне на принадлежащих Финляндии Аландских островах, заявили в Министерстве... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:30
2023-05-03T18:30
2023-05-03T19:18
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Неизвестные совершили акт вандализма против российского консульства в городе Мариехамне на принадлежащих Финляндии Аландских островах, заявили в Министерстве иностранных дел.Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Уточняется, что зданию консульства нанесли материальный ущерб, а действия вандалов напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников дипмиссии. Посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности. Москва также призвала обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности консульства на Аландских островах.В апреле на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах. Авторы обосновывали эту инициативу вступлением страны в НАТО.В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое, наряду с Аландской конвенцией 1921-го, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.
https://ria.ru/20230426/khelsinki-1867764235.html
https://ria.ru/20230429/posolstvo-1868672487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, аландские острова, нато, в мире
Россия, Финляндия, Аландские острова, НАТО, В мире
В российское консульство в Финляндии бросили шумовое взрывное устройство
МИД России сообщил, что в консульство в финском Мариехамне бросили взрывное устройство