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В российское консульство в Финляндии бросили шумовое взрывное устройство - РИА Новости, 03.05.2023
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18:30 03.05.2023 (обновлено: 19:18 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/vzryvchatka-1869486754.html
В российское консульство в Финляндии бросили шумовое взрывное устройство
В российское консульство в Финляндии бросили шумовое взрывное устройство - РИА Новости, 03.05.2023
В российское консульство в Финляндии бросили шумовое взрывное устройство
Неизвестные совершили акт вандализма против российского консульства в городе Мариехамне на принадлежащих Финляндии Аландских островах, заявили в Министерстве... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:30
2023-05-03T19:18
россия
финляндия
аландские острова
нато
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Неизвестные совершили акт вандализма против российского консульства в городе Мариехамне на принадлежащих Финляндии Аландских островах, заявили в Министерстве иностранных дел.Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Уточняется, что зданию консульства нанесли материальный ущерб, а действия вандалов напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников дипмиссии. Посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности. Москва также призвала обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности консульства на Аландских островах.В апреле на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах. Авторы обосновывали эту инициативу вступлением страны в НАТО.В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое, наряду с Аландской конвенцией 1921-го, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.
https://ria.ru/20230426/khelsinki-1867764235.html
https://ria.ru/20230429/posolstvo-1868672487.html
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россия, финляндия, аландские острова, нато, в мире
Россия, Финляндия, Аландские острова, НАТО, В мире
В российское консульство в Финляндии бросили шумовое взрывное устройство

МИД России сообщил, что в консульство в финском Мариехамне бросили взрывное устройство

© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZOЗдание консульства России в Мариехамне, Финляндия
Здание консульства России в Мариехамне, Финляндия - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZO
Здание консульства России в Мариехамне, Финляндия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Неизвестные совершили акт вандализма против российского консульства в городе Мариехамне на принадлежащих Финляндии Аландских островах, заявили в Министерстве иностранных дел.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая.
«

"Группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что зданию консульства нанесли материальный ущерб, а действия вандалов напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников дипмиссии.
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В апреле на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах. Авторы обосновывали эту инициативу вступлением страны в НАТО.
В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое, наряду с Аландской конвенцией 1921-го, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.
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