https://ria.ru/20230503/vzryvchatka-1869486754.html

В российское консульство в Финляндии бросили шумовое взрывное устройство

В российское консульство в Финляндии бросили шумовое взрывное устройство - РИА Новости, 03.05.2023

В российское консульство в Финляндии бросили шумовое взрывное устройство

Неизвестные совершили акт вандализма против российского консульства в городе Мариехамне на принадлежащих Финляндии Аландских островах, заявили в Министерстве... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:30

2023-05-03T18:30

2023-05-03T19:18

россия

финляндия

аландские острова

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869490500_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953a7747974ea580be9e0558df616c2a.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Неизвестные совершили акт вандализма против российского консульства в городе Мариехамне на принадлежащих Финляндии Аландских островах, заявили в Министерстве иностранных дел.Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Уточняется, что зданию консульства нанесли материальный ущерб, а действия вандалов напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников дипмиссии. Посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности. Москва также призвала обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности консульства на Аландских островах.В апреле на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах. Авторы обосновывали эту инициативу вступлением страны в НАТО.В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое, наряду с Аландской конвенцией 1921-го, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.

https://ria.ru/20230426/khelsinki-1867764235.html

https://ria.ru/20230429/posolstvo-1868672487.html

россия

финляндия

аландские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, финляндия, аландские острова, нато, в мире