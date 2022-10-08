https://ria.ru/20221008/posolstvo-1822510445.html
Посольство России направило Молдавии ноту протеста из-за акции в Кишиневе
Посольство России направило Молдавии ноту протеста из-за акции в Кишиневе - РИА Новости, 08.10.2022
Посольство России направило Молдавии ноту протеста из-за акции в Кишиневе
Российское посольство направило властям Молдавии ноту протеста из-за враждебной акции возле дипмиссии накануне вечером. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:39
2022-10-08T18:39
2022-10-08T19:34
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российское посольство направило властям Молдавии ноту протеста из-за враждебной акции возле дипмиссии накануне вечером."При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии. <...> Молдавской стороне направлена нота протеста", — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.В дипмиссии отметили, что обошлось без жертв среди сотрудников и членов семей. Там выразили надежду, что виновные понесут наказание, а подобные выходки больше не повторятся.В посольстве также подчеркнули, что этот инцидент стал грубейшим нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Республикой Молдовой, а также совместного заявления министров иностранных дел двух стран по случаю 20-летия годовщины его подписания в Москве 17 ноября 2021 года.В Генеральном инспекторате карабинеров Молдавии накануне отреагировали на этот инцидент. Там сообщили, что задержали мужчину за хулиганские действия у здания посольства.
https://ria.ru/20221006/diplomatiya-1821874436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, москва, россия, молдавия, в мире
Кишинев, Москва, Россия, Молдавия, В мире
18:39 08.10.2022 (обновлено: 19:34 08.10.2022)
Посольство России направило Молдавии ноту протеста из-за акции в Кишиневе
Посольство России направило Молдавии ноту протеста из-за акции у дипмиссии в Кишиневе
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Российское посольство направило
властям Молдавии ноту протеста из-за враждебной акции возле дипмиссии накануне вечером.
"При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии. <...> Молдавской стороне направлена нота протеста", — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
В дипмиссии отметили, что обошлось без жертв среди сотрудников и членов семей. Там выразили надежду, что виновные понесут наказание, а подобные выходки больше не повторятся.
В посольстве также подчеркнули, что этот инцидент стал грубейшим нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Республикой Молдовой, а также совместного заявления министров иностранных дел двух стран по случаю 20-летия годовщины его подписания в Москве
17 ноября 2021 года.
В Генеральном инспекторате карабинеров Молдавии накануне отреагировали на этот инцидент. Там сообщили, что задержали мужчину за хулиганские действия у здания посольства.