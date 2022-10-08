https://ria.ru/20221008/posolstvo-1822510445.html

Посольство России направило Молдавии ноту протеста из-за акции в Кишиневе

Посольство России направило Молдавии ноту протеста из-за акции в Кишиневе - РИА Новости, 08.10.2022

Посольство России направило Молдавии ноту протеста из-за акции в Кишиневе

Российское посольство направило властям Молдавии ноту протеста из-за враждебной акции возле дипмиссии накануне вечером. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T18:39

2022-10-08T18:39

2022-10-08T19:34

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российское посольство направило властям Молдавии ноту протеста из-за враждебной акции возле дипмиссии накануне вечером."При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии. <...> Молдавской стороне направлена нота протеста", — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.В дипмиссии отметили, что обошлось без жертв среди сотрудников и членов семей. Там выразили надежду, что виновные понесут наказание, а подобные выходки больше не повторятся.В посольстве также подчеркнули, что этот инцидент стал грубейшим нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Республикой Молдовой, а также совместного заявления министров иностранных дел двух стран по случаю 20-летия годовщины его подписания в Москве 17 ноября 2021 года.В Генеральном инспекторате карабинеров Молдавии накануне отреагировали на этот инцидент. Там сообщили, что задержали мужчину за хулиганские действия у здания посольства.

https://ria.ru/20221006/diplomatiya-1821874436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кишинев, москва, россия, молдавия, в мире