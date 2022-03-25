14:37 25.03.2022 (обновлено: 14:50 25.03.2022)
В Таллине вандалы с краской напали на российское посольство
Вандалы облили краской табличку у входа в посольство России в Таллине и часть фасада
Здание посольства РФ в Эстонии
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Злоумышленник облил краской табличку у входа в посольство и часть исторического здания посольства России в Таллине, сообщила российская дипмиссия в Таллине.
"С сожалением отмечаем, что акты вандализма в отношении Посольства России стали в Эстонии традицией. Посольство надеется, что официальные власти примут, наконец, должные меры к тому, чтобы ее прервать. 24 марта в ходе массовой акции перед зданием российской дипмиссии в Таллине злоумышленником были облиты краской табличка у входа в Посольство и часть исторического фасада", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
Дипмиссия назвала случившееся "очередным актом вандализма в отношении посольства России в Эстонии" и отметила, что заявление о случившемся и видеозапись переданы в полицию. "Исходим из того, что правонарушитель будет привлечён к ответственности и понесёт заслуженное наказание", - добавили в посольстве РФ.
На прошлой неделе неизвестные сорвали флаг Российской Федерации со здания канцелярии посольства России в эстонском Тарту.
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