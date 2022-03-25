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В Таллине вандалы с краской напали на российское посольство

В Таллине вандалы с краской напали на российское посольство - РИА Новости, 25.03.2022

В Таллине вандалы с краской напали на российское посольство

Злоумышленник облил краской табличку у входа в посольство и часть исторического здания посольства России в Таллине, сообщила российская дипмиссия в Таллине. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:37

2022-03-25T14:37

2022-03-25T14:50

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Злоумышленник облил краской табличку у входа в посольство и часть исторического здания посольства России в Таллине, сообщила российская дипмиссия в Таллине."С сожалением отмечаем, что акты вандализма в отношении Посольства России стали в Эстонии традицией. Посольство надеется, что официальные власти примут, наконец, должные меры к тому, чтобы ее прервать. 24 марта в ходе массовой акции перед зданием российской дипмиссии в Таллине злоумышленником были облиты краской табличка у входа в Посольство и часть исторического фасада", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.Дипмиссия назвала случившееся "очередным актом вандализма в отношении посольства России в Эстонии" и отметила, что заявление о случившемся и видеозапись переданы в полицию. "Исходим из того, что правонарушитель будет привлечён к ответственности и понесёт заслуженное наказание", - добавили в посольстве РФ.На прошлой неделе неизвестные сорвали флаг Российской Федерации со здания канцелярии посольства России в эстонском Тарту.

https://ria.ru/20220319/pamyatnik-1779066642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

таллин, в мире, россия, эстония