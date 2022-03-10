https://ria.ru/20220310/posolstva-1777559488.html

СК завел три дела из-за нападений на российские посольства

СК завел три дела из-за нападений на российские посольства - РИА Новости, 10.03.2022

СК завел три дела из-за нападений на российские посольства

Российские следователи возбудили три уголовных дела по фактам нападений на посольства РФ в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:20

2022-03-10T21:20

2022-03-10T21:20

в мире

россия

дублин

париж

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские следователи возбудили три уголовных дела по фактам нападений на посольства РФ в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."По результатам проведенных проверок Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", - сказали в ведомстве.По данным СК РФ, 28 февраля несколько человек забросали посольство РФ в Нидерландах петардами, а также повредили транспорт российского заграничного учреждения.Кроме того, 7 марта в Дублине неизвестный въехал в ворота российского посольства.В тот же день напали и на здание Россотрудничества в Париже. Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, которая попала в ограждение здания, произошло возгорание."Перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы и причинен имущественный вред", - добавили в СК РФ.По мнению российского ведомства, во всех случаях нападавшие были достоверно осведомлены о том, что здания пользуются международной защитой и иммунитетами. При этом, отмечает СК РФ, злоумышленники преследовали цель осложнения международных отношений."В рамках уголовных дел устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствием будут подготовлены необходимые запросы о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств", - подчеркнули в СК.

https://ria.ru/20220307/nota-1777052668.html

россия

дублин

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, дублин, париж, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)