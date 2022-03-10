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СК завел три дела из-за нападений на российские посольства
СК завел три дела из-за нападений на российские посольства - РИА Новости, 10.03.2022
СК завел три дела из-за нападений на российские посольства
Российские следователи возбудили три уголовных дела по фактам нападений на посольства РФ в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T21:20
2022-03-10T21:20
в мире
россия
дублин
париж
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские следователи возбудили три уголовных дела по фактам нападений на посольства РФ в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."По результатам проведенных проверок Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", - сказали в ведомстве.По данным СК РФ, 28 февраля несколько человек забросали посольство РФ в Нидерландах петардами, а также повредили транспорт российского заграничного учреждения.Кроме того, 7 марта в Дублине неизвестный въехал в ворота российского посольства.В тот же день напали и на здание Россотрудничества в Париже. Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, которая попала в ограждение здания, произошло возгорание."Перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы и причинен имущественный вред", - добавили в СК РФ.По мнению российского ведомства, во всех случаях нападавшие были достоверно осведомлены о том, что здания пользуются международной защитой и иммунитетами. При этом, отмечает СК РФ, злоумышленники преследовали цель осложнения международных отношений."В рамках уголовных дел устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствием будут подготовлены необходимые запросы о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств", - подчеркнули в СК.
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в мире, россия, дублин, париж, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
21:20 10.03.2022
 
СК завел три дела из-за нападений на российские посольства

СК завел три дела из-за нападений на российские посольства за рубежом

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские следователи возбудили три уголовных дела по фактам нападений на посольства РФ в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"По результатам проведенных проверок Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", - сказали в ведомстве.
По данным СК РФ, 28 февраля несколько человек забросали посольство РФ в Нидерландах петардами, а также повредили транспорт российского заграничного учреждения.
Кроме того, 7 марта в Дублине неизвестный въехал в ворота российского посольства.
В тот же день напали и на здание Россотрудничества в Париже. Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, которая попала в ограждение здания, произошло возгорание.
"Перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы и причинен имущественный вред", - добавили в СК РФ.
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По мнению российского ведомства, во всех случаях нападавшие были достоверно осведомлены о том, что здания пользуются международной защитой и иммунитетами. При этом, отмечает СК РФ, злоумышленники преследовали цель осложнения международных отношений.
"В рамках уголовных дел устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствием будут подготовлены необходимые запросы о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств", - подчеркнули в СК.
 
В миреРоссияДублинПарижСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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