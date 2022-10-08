https://ria.ru/20221008/posolstvo-1822509675.html

В Кишиневе протестующие попытались проникнуть в посольство России

В Кишиневе протестующие попытались проникнуть в посольство России - РИА Новости, 09.10.2022

В Кишиневе протестующие попытались проникнуть в посольство России

В ходе протестной акции в Кишиневе была попытка проникновения в посольство РФ, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-08T18:35

2022-10-08T18:35

2022-10-09T05:34

кишинев

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ходе протестной акции в Кишиневе была попытка проникновения в посольство РФ, сообщила дипмиссия."Вечером 7 октября в отношении Посольства Российской Федерации в Кишиневе проведена враждебная акция. При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии", - сообщили в посольстве, заявление опубликовано в Telegram-канале.В дипмиссии отметили, что обошлось без жертв среди сотрудников и членов семей.

кишинев

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кишинев, россия