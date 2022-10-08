https://ria.ru/20221008/posolstvo-1822509675.html
В Кишиневе протестующие попытались проникнуть в посольство России
В Кишиневе протестующие попытались проникнуть в посольство России - РИА Новости, 09.10.2022
В Кишиневе протестующие попытались проникнуть в посольство России
В ходе протестной акции в Кишиневе была попытка проникновения в посольство РФ, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-08T18:35
2022-10-08T18:35
2022-10-09T05:34
кишинев
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ходе протестной акции в Кишиневе была попытка проникновения в посольство РФ, сообщила дипмиссия."Вечером 7 октября в отношении Посольства Российской Федерации в Кишиневе проведена враждебная акция. При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии", - сообщили в посольстве, заявление опубликовано в Telegram-канале.В дипмиссии отметили, что обошлось без жертв среди сотрудников и членов семей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, россия
18:35 08.10.2022 (обновлено: 05:34 09.10.2022)
В Кишиневе протестующие попытались проникнуть в посольство России
В ходе протестной акции в Кишиневе была попытка проникновения в посольство России