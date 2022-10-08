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В Кишиневе протестующие попытались проникнуть в посольство России - РИА Новости, 09.10.2022
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В Кишиневе протестующие попытались проникнуть в посольство России
В Кишиневе протестующие попытались проникнуть в посольство России - РИА Новости, 09.10.2022
В Кишиневе протестующие попытались проникнуть в посольство России
В ходе протестной акции в Кишиневе была попытка проникновения в посольство РФ, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-08T18:35
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кишинев
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ходе протестной акции в Кишиневе была попытка проникновения в посольство РФ, сообщила дипмиссия."Вечером 7 октября в отношении Посольства Российской Федерации в Кишиневе проведена враждебная акция. При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии", - сообщили в посольстве, заявление опубликовано в Telegram-канале.В дипмиссии отметили, что обошлось без жертв среди сотрудников и членов семей.
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кишинев, россия
Кишинев, Россия
18:35 08.10.2022 (обновлено: 05:34 09.10.2022)
 
В Кишиневе протестующие попытались проникнуть в посольство России

В ходе протестной акции в Кишиневе была попытка проникновения в посольство России

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Кишиневе
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ходе протестной акции в Кишиневе была попытка проникновения в посольство РФ, сообщила дипмиссия.
"Вечером 7 октября в отношении Посольства Российской Федерации в Кишиневе проведена враждебная акция. При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии", - сообщили в посольстве, заявление опубликовано в Telegram-канале.
В дипмиссии отметили, что обошлось без жертв среди сотрудников и членов семей.
 
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