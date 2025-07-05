https://ria.ru/20250705/torgpredstvo--2027375417.html

Торгпредство России в Швеции подверглось нападению

Торгпредство России в Швеции подверглось нападению - РИА Новости, 05.07.2025

Торгпредство России в Швеции подверглось нападению

Торгпредство России в Швеции снова подверглось нападению, сообщило посольство в Стокгольме в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:49:00+03:00

2025-07-05T14:49:00+03:00

2025-07-05T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Торгпредство России в Швеции снова подверглось нападению, сообщило посольство в Стокгольме в Telegram-канале. "Пятого июля около 03:30 Торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня", — указано в релизе.Как отметили в дипмиссии:"Шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?" — говорится в публикации.За последний год дроны атаковали территорию дипмиссии более десяти раз, они сбрасывали емкости с краской. Одной из целей стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для атак использовали в том числе опасные стеклянные емкости, которые могут привести к травмам. Нападавших до сих пор не нашли.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что в Швеции сильны позиции сторонников роста напряженности в отношениях с Москвой.

https://ria.ru/20250530/shvetsiya-2019884918.html

https://ria.ru/20250627/rossija-2025951946.html

https://ria.ru/20250503/posolstvo-2014817998.html

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в мире, россия, швеция, стокгольм (город)