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Торгпредство России в Швеции подверглось нападению - РИА Новости, 05.07.2025
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14:49 05.07.2025 (обновлено: 18:56 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/torgpredstvo--2027375417.html
Торгпредство России в Швеции подверглось нападению
Торгпредство России в Швеции подверглось нападению - РИА Новости, 05.07.2025
Торгпредство России в Швеции подверглось нападению
Торгпредство России в Швеции снова подверглось нападению, сообщило посольство в Стокгольме в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:49:00+03:00
2025-07-05T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Торгпредство России в Швеции снова подверглось нападению, сообщило посольство в Стокгольме в Telegram-канале. "Пятого июля около 03:30 Торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня", — указано в релизе.Как отметили в дипмиссии:"Шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?" — говорится в публикации.За последний год дроны атаковали территорию дипмиссии более десяти раз, они сбрасывали емкости с краской. Одной из целей стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для атак использовали в том числе опасные стеклянные емкости, которые могут привести к травмам. Нападавших до сих пор не нашли.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что в Швеции сильны позиции сторонников роста напряженности в отношениях с Москвой.
https://ria.ru/20250530/shvetsiya-2019884918.html
https://ria.ru/20250627/rossija-2025951946.html
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в мире, россия, швеция, стокгольм (город)
В мире, Россия, Швеция, Стокгольм (город)
Торгпредство России в Швеции подверглось нападению

Торгпредство РФ в Швеции подверглось нападению, на него сбросили краску с дрона

© Фото : Торговое представительство Российской Федерации в ШвецииТорговое представительство России в Швеции
Торговое представительство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Торговое представительство Российской Федерации в Швеции
Торговое представительство России в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Торгпредство России в Швеции снова подверглось нападению, сообщило посольство в Стокгольме в Telegram-канале.
"Пятого июля около 03:30 Торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня", — указано в релизе.
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В ночь на 17 июня БПЛА сбросил на площадку перед центральным входом в здание пакет с краской.

Как отметили в дипмиссии:
  • атаки на посольство и торгпредство продолжаются уже более года;
  • Стокгольм должен соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года;
  • дипломаты обращались в местную полицию и МИД Швеции с призывами пресечь незаконные действия, результатов нет;
  • дипмиссия вновь потребовала провести расследование, а также найти и наказать инициаторов и исполнителей этих акций.
"Шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?" — говорится в публикации.
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За последний год дроны атаковали территорию дипмиссии более десяти раз, они сбрасывали емкости с краской. Одной из целей стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для атак использовали в том числе опасные стеклянные емкости, которые могут привести к травмам. Нападавших до сих пор не нашли.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что в Швеции сильны позиции сторонников роста напряженности в отношениях с Москвой.
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