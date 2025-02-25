https://ria.ru/20250225/napadenie-2001487070.html

После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек

После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек - РИА Новости, 25.02.2025

После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек

Прокуратура Марселя сообщила генконсульству России о задержании двух человек, подозреваемых в нападении на дипмиссию, заявил РИА Новости генеральный консул... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:18:00+03:00

2025-02-25T13:18:00+03:00

2025-02-25T14:48:00+03:00

в мире

россия

марсель

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

франция

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ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. Прокуратура Марселя сообщила генконсульству России о задержании двух человек, подозреваемых в нападении на дипмиссию, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский."Вчера уже поздно вечером я получил сообщения из префектуры полиции о том, что задержаны оба подозреваемых. Задержаны они были во время проведения проукраинского митинга в центре города, потому что полиция ожидала их появления там. И действительно, они там появились, и их арестовали", — сказал он.Дипломат отметил, что пока гражданская принадлежность злоумышленников не ясна. Сейчас консульство пытается прояснить этот вопрос."Нападавшие были в масках, с замотанными лицами, и только потом, после совершения этого нападения, тот, который бросал бутылки с зажигательной смесью, вернее, это взрывчатое вещество было, он снял маску, уже когда уходил, и случайно попал на нашу камеру — и было четко видно его лицо. Мы передали полиции все эти видеоматериалы. Таким образом, (его личность. — Прим. ред.) реально было установить", — сказал Оранский.В полиции сообщили представительству, что самодельные взрывные устройства, которыми атаковали дипмиссию, содержали алюминиевую кислоту. Злоумышленники бросили три СВУ, сделанные из пластиковых бутылок, но взорвались только два из них.Из-за инцидента завели уголовное дело, которым занимается уголовная полиция. Оранский высказал мнение, что нападавших ждет серьезное наказание.При этом в представительстве не знают, какие обвинения предъявят задержанным, так как полиция не делится информацией с дипломатами.Генконсул также указал на недостаточность мер, которые принимает Франция для защиты российских представительств."Этот вопрос стоит уже очень давно, очень давно Россия просит усилить меры безопасности российских загранучреждений во Франции, потому что, кроме посольства, стационарного поста больше нет нигде: ни в Страсбурге, ни в Марселе, ни в Вильфранш-сюр-Мер. <…> Этот вопрос неоднократно поднимался на переговорах с французами, но нет, этого сделано не было", — сказал Оранский.Дипломат выразил надежду, что нападение на миссию как-то повлияет на ситуацию и у здания появится стационарный пост охраны.Он также добавил, что риски провокаций против сотрудников генконсульства и простых россиян в Марселе сохраняются, так как в городе находится очень много украинцев.Нападение произошло накануне. Злоумышленники бросили на территорию дипмиссии взрывные устройства. Около консульства полиция обнаружила угнанный автомобиль.Сотрудники дипмиссии не пострадали, ущерба генконсульству не было.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что нападение имеет все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.

https://ria.ru/20250224/marsel-2001292840.html

https://ria.ru/20250224/ochevidtsy-2001291720.html

https://ria.ru/20250224/napadeniya-2001308377.html

https://ria.ru/20250224/bastrykin-2001356718.html

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