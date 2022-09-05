https://ria.ru/20220905/terakt-1814676706.html

ИГ* взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле

ИГ* взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 06.09.2022

ИГ* взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, сообщило Reuters со ссылкой на заявление РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-05T21:03

2022-09-05T21:03

2022-09-06T02:21

в мире

россия

кабул (город)

афганистан

исламское государство

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150222/64/1502226470_0:95:1340:849_1920x0_80_0_0_8d17c9def66986c17df2217209d73a51.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, сообщило Reuters со ссылкой на заявление ИГ*.Утром около здания консульского отдела дипмиссии боевик привел в действие взрывное устройство. Погибли два сотрудника посольства и несколько граждан Афганистана. Как сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран, террорист-смертник планировал устроить взрыв в толпе, но не смог этого сделать, так как по нему открыли огонь силовики.После теракта охрану внешнего периметра комплекса зданий усилили с привлечением дополнительных сил афганских властей и местной контрразведки, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220905/diprabotniki-1814534014.html

россия

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, кабул (город), афганистан, исламское государство, сергей лавров