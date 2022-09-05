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ИГ* взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 06.09.2022
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ИГ* взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле
ИГ* взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 06.09.2022
ИГ* взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, сообщило Reuters со ссылкой на заявление РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-05T21:03
2022-09-06T02:21
в мире
россия
кабул (город)
афганистан
исламское государство
сергей лавров
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, сообщило Reuters со ссылкой на заявление ИГ*.Утром около здания консульского отдела дипмиссии боевик привел в действие взрывное устройство. Погибли два сотрудника посольства и несколько граждан Афганистана. Как сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран, террорист-смертник планировал устроить взрыв в толпе, но не смог этого сделать, так как по нему открыли огонь силовики.После теракта охрану внешнего периметра комплекса зданий усилили с привлечением дополнительных сил афганских властей и местной контрразведки, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220905/diprabotniki-1814534014.html
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кабул (город)
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в мире, россия, кабул (город), афганистан, исламское государство, сергей лавров
В мире, Россия, Кабул (город), Афганистан, Исламское государство, Сергей Лавров
21:03 05.09.2022 (обновлено: 02:21 06.09.2022)
 
ИГ* взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле

Террористы из ИГ взяли на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в FacebookПосольство России в Кабуле
Посольство России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в Facebook
Посольство России в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, сообщило Reuters со ссылкой на заявление ИГ*.
Утром около здания консульского отдела дипмиссии боевик привел в действие взрывное устройство. Погибли два сотрудника посольства и несколько граждан Афганистана.
Как сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран, террорист-смертник планировал устроить взрыв в толпе, но не смог этого сделать, так как по нему открыли огонь силовики.
После теракта охрану внешнего периметра комплекса зданий усилили с привлечением дополнительных сил афганских властей и местной контрразведки, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 13:54
Случаи гибели, покушений и убийств российских дипработников в мире
 
В миреРоссияКабул (город)АфганистанИсламское государствоСергей Лавров
 
 
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