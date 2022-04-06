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Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче - РИА Новости, 06.04.2022
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Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче
Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче - РИА Новости, 06.04.2022
Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче
Посольство России в Румынии подтвердило инцидент, в ходе которого мужчина попытался протаранить ворота дипмиссии, а затем поджег себя, ситуацию связали с... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:21
2022-04-06T13:40
в мире
россия
бухарест
румыния
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посольство России в Румынии подтвердило инцидент, в ходе которого мужчина попытался протаранить ворота дипмиссии, а затем поджег себя, ситуацию связали с антироссийской истерией."С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буче", — говорится в заявлении на сайте дипмиссии.Подчеркивается, что в результате происшествия никто из сотрудников посольства и румынских силовиков не пострадал.Посольство выразило соболезнования родственникам погибшего.Как рассказал в эфире "России 24" посол России в Румынии Валерий Кузьмин, злоумышленник перед инцидентом загрузил несколько канистр с горючим в багажник и салон. После того, как его попытались вытащить из машины после столкновения, он поджег бензин.В среду утром румынские СМИ сообщили, что водитель на автомобиле на большой скорости снес дополнительные ограждения, врезался в забор российского посольства в Бухаресте, а затем поджег себя. Он выкрикивал лозунги против спецоперации России на Украине. Мужчина скончался.По данным источников телеканала Antena 3, погибшего звали Богдан Дрэгич. Накануне его приговорили к 15 годам заключения за насилие над падчерицей, но не арестовали, поскольку решение вынес суд первой инстанции. Кроме того, мужчина проходил по еще одному делу о сексуальном насилии, ему было запрещено покидать страну. Дрэгич возглавлял неправительственную организацию TATA по защите права отцов на воспитание ребенка при разводе.Инцидент расследуют прокуратура при Бухарестском трибунале и Служба расследований столичной полиции.
https://ria.ru/20220406/soobscheniya-1782029147.html
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в мире, россия, бухарест, румыния
10:21 06.04.2022 (обновлено: 13:40 06.04.2022)
 
Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче

Посольство России связало инцидент в Бухаресте с истерией из-за провокации в Буче

© REUTERS / Inquam Photos/Octav GaneaСотрудники полиции на месте инцидента с автомобилем у посольства России в Бухаресте
Сотрудники полиции на месте инцидента с автомобилем у посольства России в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
Сотрудники полиции на месте инцидента с автомобилем у посольства России в Бухаресте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посольство России в Румынии подтвердило инцидент, в ходе которого мужчина попытался протаранить ворота дипмиссии, а затем поджег себя, ситуацию связали с антироссийской истерией.
"С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буче", — говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
Подчеркивается, что в результате происшествия никто из сотрудников посольства и румынских силовиков не пострадал.
Посольство выразило соболезнования родственникам погибшего.
Сотрудники правоохранительных органов у здания посольства России в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
10:55
Посольство России в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва
Как рассказал в эфире "России 24" посол России в Румынии Валерий Кузьмин, злоумышленник перед инцидентом загрузил несколько канистр с горючим в багажник и салон. После того, как его попытались вытащить из машины после столкновения, он поджег бензин.
В среду утром румынские СМИ сообщили, что водитель на автомобиле на большой скорости снес дополнительные ограждения, врезался в забор российского посольства в Бухаресте, а затем поджег себя. Он выкрикивал лозунги против спецоперации России на Украине. Мужчина скончался.
По данным источников телеканала Antena 3, погибшего звали Богдан Дрэгич. Накануне его приговорили к 15 годам заключения за насилие над падчерицей, но не арестовали, поскольку решение вынес суд первой инстанции. Кроме того, мужчина проходил по еще одному делу о сексуальном насилии, ему было запрещено покидать страну. Дрэгич возглавлял неправительственную организацию TATA по защите права отцов на воспитание ребенка при разводе.
Инцидент расследуют прокуратура при Бухарестском трибунале и Служба расследований столичной полиции.
Посольство России в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 18:57
Румыния вышлет десятерых сотрудников российского посольства
 
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