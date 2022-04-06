https://ria.ru/20220406/bukharest-1782022428.html
Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче
Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче - РИА Новости, 06.04.2022
Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче
Посольство России в Румынии подтвердило инцидент, в ходе которого мужчина попытался протаранить ворота дипмиссии, а затем поджег себя, ситуацию связали с... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:21
2022-04-06T10:21
2022-04-06T13:40
в мире
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румыния
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посольство России в Румынии подтвердило инцидент, в ходе которого мужчина попытался протаранить ворота дипмиссии, а затем поджег себя, ситуацию связали с антироссийской истерией."С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буче", — говорится в заявлении на сайте дипмиссии.Подчеркивается, что в результате происшествия никто из сотрудников посольства и румынских силовиков не пострадал.Посольство выразило соболезнования родственникам погибшего.Как рассказал в эфире "России 24" посол России в Румынии Валерий Кузьмин, злоумышленник перед инцидентом загрузил несколько канистр с горючим в багажник и салон. После того, как его попытались вытащить из машины после столкновения, он поджег бензин.В среду утром румынские СМИ сообщили, что водитель на автомобиле на большой скорости снес дополнительные ограждения, врезался в забор российского посольства в Бухаресте, а затем поджег себя. Он выкрикивал лозунги против спецоперации России на Украине. Мужчина скончался.По данным источников телеканала Antena 3, погибшего звали Богдан Дрэгич. Накануне его приговорили к 15 годам заключения за насилие над падчерицей, но не арестовали, поскольку решение вынес суд первой инстанции. Кроме того, мужчина проходил по еще одному делу о сексуальном насилии, ему было запрещено покидать страну. Дрэгич возглавлял неправительственную организацию TATA по защите права отцов на воспитание ребенка при разводе.Инцидент расследуют прокуратура при Бухарестском трибунале и Служба расследований столичной полиции.
https://ria.ru/20220406/soobscheniya-1782029147.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бухарест, румыния
10:21 06.04.2022 (обновлено: 13:40 06.04.2022)
Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче
Посольство России связало инцидент в Бухаресте с истерией из-за провокации в Буче
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Посольство России в Румынии подтвердило
инцидент, в ходе которого мужчина попытался протаранить ворота дипмиссии, а затем поджег себя, ситуацию связали с антироссийской истерией.
"С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буче", — говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
Подчеркивается, что в результате происшествия никто из сотрудников посольства и румынских силовиков не пострадал.
Посольство выразило соболезнования родственникам погибшего.
Как рассказал в эфире "России 24" посол России в Румынии Валерий Кузьмин, злоумышленник перед инцидентом загрузил несколько канистр с горючим в багажник и салон. После того, как его попытались вытащить из машины после столкновения, он поджег бензин.
В среду утром румынские СМИ сообщили, что водитель на автомобиле на большой скорости снес дополнительные ограждения, врезался в забор российского посольства в Бухаресте
, а затем поджег себя. Он выкрикивал лозунги против спецоперации России
на Украине
. Мужчина скончался.
По данным источников телеканала Antena 3
, погибшего звали Богдан Дрэгич. Накануне его приговорили к 15 годам заключения за насилие над падчерицей, но не арестовали, поскольку решение вынес суд первой инстанции. Кроме того, мужчина проходил по еще одному делу о сексуальном насилии, ему было запрещено покидать страну. Дрэгич возглавлял неправительственную организацию TATA по защите права отцов на воспитание ребенка при разводе.
Инцидент расследуют прокуратура при Бухарестском трибунале и Служба расследований столичной полиции.