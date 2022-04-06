https://ria.ru/20220406/bukharest-1782022428.html

Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче

Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче - РИА Новости, 06.04.2022

Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче

Посольство России в Румынии подтвердило инцидент, в ходе которого мужчина попытался протаранить ворота дипмиссии, а затем поджег себя, ситуацию связали с... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:21

2022-04-06T10:21

2022-04-06T13:40

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посольство России в Румынии подтвердило инцидент, в ходе которого мужчина попытался протаранить ворота дипмиссии, а затем поджег себя, ситуацию связали с антироссийской истерией."С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буче", — говорится в заявлении на сайте дипмиссии.Подчеркивается, что в результате происшествия никто из сотрудников посольства и румынских силовиков не пострадал.Посольство выразило соболезнования родственникам погибшего.Как рассказал в эфире "России 24" посол России в Румынии Валерий Кузьмин, злоумышленник перед инцидентом загрузил несколько канистр с горючим в багажник и салон. После того, как его попытались вытащить из машины после столкновения, он поджег бензин.В среду утром румынские СМИ сообщили, что водитель на автомобиле на большой скорости снес дополнительные ограждения, врезался в забор российского посольства в Бухаресте, а затем поджег себя. Он выкрикивал лозунги против спецоперации России на Украине. Мужчина скончался.По данным источников телеканала Antena 3, погибшего звали Богдан Дрэгич. Накануне его приговорили к 15 годам заключения за насилие над падчерицей, но не арестовали, поскольку решение вынес суд первой инстанции. Кроме того, мужчина проходил по еще одному делу о сексуальном насилии, ему было запрещено покидать страну. Дрэгич возглавлял неправительственную организацию TATA по защите права отцов на воспитание ребенка при разводе.Инцидент расследуют прокуратура при Бухарестском трибунале и Служба расследований столичной полиции.

https://ria.ru/20220406/soobscheniya-1782029147.html

https://ria.ru/20220405/rumyniya-1781961694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, бухарест, румыния