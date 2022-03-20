https://ria.ru/20220320/tartu-1779130639.html

Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в Тарту

Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в Тарту - РИА Новости, 20.03.2022

Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в Тарту

Неизвестные сорвали флаг Российской Федерации со здания канцелярии посольства в эстонском Тарту, сообщила дипмиссия в Таллине в Telegram. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T14:12

2022-03-20T14:12

2022-03-20T14:37

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Неизвестные сорвали флаг Российской Федерации со здания канцелярии посольства в эстонском Тарту, сообщила дипмиссия в Таллине в Telegram.В посольстве назвали произошедшее очередным актом вандализма. Как отметили дипломаты, надругательство над государственным символом России — это следствие безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии. Кроме того, в дипмиссии указали на пренебрежительное отношение эстонских властей к обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года."Исходим из того, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг Российской Федерации возвращен на свое место", — сказано в сообщении.Как 26 февраля заявляли в посольстве, во время очередной антироссийской акции в Таллине хулиганы забросали яйцами вход в консульский отдел. Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани после этого сказал, что полиция усилила охрану посольств России и Украины в Таллине. При этом в начале марта неизвестный разбил окно в здании посольства в Таллине, полиция задержала его.

https://ria.ru/20220317/posolstvo-1778753266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, тарту, россия