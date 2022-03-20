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Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в Тарту
Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в Тарту - РИА Новости, 20.03.2022
Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в Тарту
Неизвестные сорвали флаг Российской Федерации со здания канцелярии посольства в эстонском Тарту, сообщила дипмиссия в Таллине в Telegram. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:12
2022-03-20T14:12
2022-03-20T14:37
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Неизвестные сорвали флаг Российской Федерации со здания канцелярии посольства в эстонском Тарту, сообщила дипмиссия в Таллине в Telegram.В посольстве назвали произошедшее очередным актом вандализма. Как отметили дипломаты, надругательство над государственным символом России — это следствие безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии. Кроме того, в дипмиссии указали на пренебрежительное отношение эстонских властей к обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года."Исходим из того, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг Российской Федерации возвращен на свое место", — сказано в сообщении.Как 26 февраля заявляли в посольстве, во время очередной антироссийской акции в Таллине хулиганы забросали яйцами вход в консульский отдел. Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани после этого сказал, что полиция усилила охрану посольств России и Украины в Таллине. При этом в начале марта неизвестный разбил окно в здании посольства в Таллине, полиция задержала его.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, эстония, тарту, россия
14:12 20.03.2022 (обновлено: 14:37 20.03.2022)
Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в Тарту
Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в эстонском Тарту
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Неизвестные сорвали флаг Российской Федерации со здания канцелярии посольства в эстонском Тарту, сообщила дипмиссия в Таллине в Telegram.
В посольстве назвали произошедшее очередным актом вандализма. Как отметили дипломаты, надругательство над государственным символом России — это следствие безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии. Кроме того, в дипмиссии указали на пренебрежительное отношение эстонских властей к обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
"Исходим из того, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг Российской Федерации возвращен на свое место", — сказано в сообщении.
Как 26 февраля заявляли в посольстве, во время очередной антироссийской акции в Таллине хулиганы забросали яйцами вход в консульский отдел. Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани после этого сказал, что полиция усилила охрану посольств России и Украины
в Таллине. При этом в начале марта неизвестный разбил окно в здании посольства в Таллине, полиция задержала его.