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Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в Тарту - РИА Новости, 20.03.2022
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Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в Тарту
Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в Тарту - РИА Новости, 20.03.2022
Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в Тарту
Неизвестные сорвали флаг Российской Федерации со здания канцелярии посольства в эстонском Тарту, сообщила дипмиссия в Таллине в Telegram. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:12
2022-03-20T14:37
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тарту
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Неизвестные сорвали флаг Российской Федерации со здания канцелярии посольства в эстонском Тарту, сообщила дипмиссия в Таллине в Telegram.В посольстве назвали произошедшее очередным актом вандализма. Как отметили дипломаты, надругательство над государственным символом России — это следствие безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии. Кроме того, в дипмиссии указали на пренебрежительное отношение эстонских властей к обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года."Исходим из того, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг Российской Федерации возвращен на свое место", — сказано в сообщении.Как 26 февраля заявляли в посольстве, во время очередной антироссийской акции в Таллине хулиганы забросали яйцами вход в консульский отдел. Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани после этого сказал, что полиция усилила охрану посольств России и Украины в Таллине. При этом в начале марта неизвестный разбил окно в здании посольства в Таллине, полиция задержала его.
https://ria.ru/20220317/posolstvo-1778753266.html
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в мире, эстония, тарту, россия
14:12 20.03.2022 (обновлено: 14:37 20.03.2022)
 
Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в Тарту

Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в эстонском Тарту

© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Неизвестные сорвали флаг Российской Федерации со здания канцелярии посольства в эстонском Тарту, сообщила дипмиссия в Таллине в Telegram.
В посольстве назвали произошедшее очередным актом вандализма. Как отметили дипломаты, надругательство над государственным символом России — это следствие безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии. Кроме того, в дипмиссии указали на пренебрежительное отношение эстонских властей к обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
"Исходим из того, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг Российской Федерации возвращен на свое место", — сказано в сообщении.
Как 26 февраля заявляли в посольстве, во время очередной антироссийской акции в Таллине хулиганы забросали яйцами вход в консульский отдел. Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани после этого сказал, что полиция усилила охрану посольств России и Украины в Таллине. При этом в начале марта неизвестный разбил окно в здании посольства в Таллине, полиция задержала его.
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