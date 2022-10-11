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Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы - РИА Новости, 11.10.2022
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Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы
Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы - РИА Новости, 11.10.2022
Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы
Российское посольство в Берлине подтвердило, что в понедельник вечером на здание дипмиссии напали вандалы, которые бросили силиконовые шарики и бутылки с... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:55
2022-10-11T14:08
в мире
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германия
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БЕРЛИН, 11 окт – РИА Новости. Российское посольство в Берлине подтвердило, что в понедельник вечером на здание дипмиссии напали вандалы, которые бросили силиконовые шарики и бутылки с краской на территорию диппредставительства.Никто в результате произошедшего не пострадал, сообщили представители пресс-службы посольства РФ."Подтверждаем, что вечером 10 октября 2022 года посольство подверглось нападению группы вандалов, которые бросили на территорию дипмиссии несколько силиконовых шариков и бутылок с краской. Последствия инцидента были оперативно устранены. Никто из сотрудников посольства не пострадал", - говорится в сообщении.Ранее немецкие СМИ сообщили, что в понедельник поздно вечером несколько человек забросали российское посольство в Берлине бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам здания.
https://ria.ru/20221011/zagranuchrezhdeniya-1823107887.html
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
13:55 11.10.2022 (обновлено: 14:08 11.10.2022)
 
Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы

Российское посольство в ФРГ подтвердило, что на здание дипмиссии в Берлине напали вандалы

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкТабличка посольства Российской Федерации в Берлине
Табличка посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Табличка посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 окт – РИА Новости. Российское посольство в Берлине подтвердило, что в понедельник вечером на здание дипмиссии напали вандалы, которые бросили силиконовые шарики и бутылки с краской на территорию диппредставительства.
Никто в результате произошедшего не пострадал, сообщили представители пресс-службы посольства РФ.
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"Подтверждаем, что вечером 10 октября 2022 года посольство подверглось нападению группы вандалов, которые бросили на территорию дипмиссии несколько силиконовых шариков и бутылок с краской. Последствия инцидента были оперативно устранены. Никто из сотрудников посольства не пострадал", - говорится в сообщении.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что в понедельник поздно вечером несколько человек забросали российское посольство в Берлине бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам здания.
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