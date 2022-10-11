https://ria.ru/20221011/berlin-1823106604.html

Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы

Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы - РИА Новости, 11.10.2022

Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы

Российское посольство в Берлине подтвердило, что в понедельник вечером на здание дипмиссии напали вандалы, которые бросили силиконовые шарики и бутылки с... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:55

2022-10-11T13:55

2022-10-11T14:08

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БЕРЛИН, 11 окт – РИА Новости. Российское посольство в Берлине подтвердило, что в понедельник вечером на здание дипмиссии напали вандалы, которые бросили силиконовые шарики и бутылки с краской на территорию диппредставительства.Никто в результате произошедшего не пострадал, сообщили представители пресс-службы посольства РФ."Подтверждаем, что вечером 10 октября 2022 года посольство подверглось нападению группы вандалов, которые бросили на территорию дипмиссии несколько силиконовых шариков и бутылок с краской. Последствия инцидента были оперативно устранены. Никто из сотрудников посольства не пострадал", - говорится в сообщении.Ранее немецкие СМИ сообщили, что в понедельник поздно вечером несколько человек забросали российское посольство в Берлине бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам здания.

https://ria.ru/20221011/zagranuchrezhdeniya-1823107887.html

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), германия