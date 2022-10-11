https://ria.ru/20221011/berlin-1823106604.html
Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы
Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы - РИА Новости, 11.10.2022
Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы
Российское посольство в Берлине подтвердило, что в понедельник вечером на здание дипмиссии напали вандалы, которые бросили силиконовые шарики и бутылки с... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:55
2022-10-11T13:55
2022-10-11T14:08
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БЕРЛИН, 11 окт – РИА Новости. Российское посольство в Берлине подтвердило, что в понедельник вечером на здание дипмиссии напали вандалы, которые бросили силиконовые шарики и бутылки с краской на территорию диппредставительства.Никто в результате произошедшего не пострадал, сообщили представители пресс-службы посольства РФ."Подтверждаем, что вечером 10 октября 2022 года посольство подверглось нападению группы вандалов, которые бросили на территорию дипмиссии несколько силиконовых шариков и бутылок с краской. Последствия инцидента были оперативно устранены. Никто из сотрудников посольства не пострадал", - говорится в сообщении.Ранее немецкие СМИ сообщили, что в понедельник поздно вечером несколько человек забросали российское посольство в Берлине бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам здания.
https://ria.ru/20221011/zagranuchrezhdeniya-1823107887.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
13:55 11.10.2022 (обновлено: 14:08 11.10.2022)
Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы
Российское посольство в ФРГ подтвердило, что на здание дипмиссии в Берлине напали вандалы