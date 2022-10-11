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Здание посольства России в Берлине забросали краской, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
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Здание посольства России в Берлине забросали краской, сообщили СМИ
Здание посольства России в Берлине забросали краской, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
Здание посольства России в Берлине забросали краской, сообщили СМИ
Неизвестные забросали здание посольства РФ в Берлине баллонами и бутылками с краской, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:38
2022-10-11T09:38
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Неизвестные забросали здание посольства РФ в Берлине баллонами и бутылками с краской, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные агентства DPA.Согласно данным полиции, на которые ссылаются СМИ, в понедельник поздно вечером несколько человек забросали российское посольство бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам здания. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.По данным СМИ, сотрудники посольства уже удалили водорастворимую краску.Как отмечается, расследованием случившегося занялась полиция.
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в мире, россия, берлин (город), германия
В мире, Россия, Берлин (город), Германия
09:38 11.10.2022
 
Здание посольства России в Берлине забросали краской, сообщили СМИ

FAZ: неизвестные забросали здание посольства России баллонами с красной краской

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf /
Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Неизвестные забросали здание посольства РФ в Берлине баллонами и бутылками с краской, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные агентства DPA.
Согласно данным полиции, на которые ссылаются СМИ, в понедельник поздно вечером несколько человек забросали российское посольство бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам здания. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
По данным СМИ, сотрудники посольства уже удалили водорастворимую краску.
Как отмечается, расследованием случившегося занялась полиция.
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