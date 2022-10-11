https://ria.ru/20221011/germaniya-1823000751.html

Здание посольства России в Берлине забросали краской, сообщили СМИ

Здание посольства России в Берлине забросали краской, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2022

Здание посольства России в Берлине забросали краской, сообщили СМИ

Неизвестные забросали здание посольства РФ в Берлине баллонами и бутылками с краской, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:38

2022-10-11T09:38

2022-10-11T09:38

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Неизвестные забросали здание посольства РФ в Берлине баллонами и бутылками с краской, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные агентства DPA.Согласно данным полиции, на которые ссылаются СМИ, в понедельник поздно вечером несколько человек забросали российское посольство бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам здания. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.По данным СМИ, сотрудники посольства уже удалили водорастворимую краску.Как отмечается, расследованием случившегося занялась полиция.

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

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