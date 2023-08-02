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В Кишиневе мужчина протаранил на автомобиле ворота российского посольства
В Кишиневе мужчина протаранил на автомобиле ворота российского посольства - РИА Новости, 02.08.2023
В Кишиневе мужчина протаранил на автомобиле ворота российского посольства
Мужчина в Кишиневе протаранил ворота здания российского посольства и попытался скрыться, но его задержали в соседнем городе, сообщила пресс-служба полиции... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:37
2023-08-02T09:37
2023-08-02T10:03
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КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Мужчина в Кишиневе протаранил ворота здания российского посольства и попытался скрыться, но его задержали в соседнем городе, сообщила пресс-служба полиции Молдавии в Telegram-канале. Инцидент произошел примерно в шесть часов утра по местному времени (совпадает с мск)."Прибывшая на место полиция установила, что мужчина за рулем Mercedes протаранил своим автомобилем ворота посольства Российской Федерации в Кишиневе, после чего скрылся с места ДТП", — говорится в публикации.Транспортное средство обнаружили на пути к городу Страшены. Несмотря на все требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, разбив по пути еще два автомобиля, при этом обошлось без жертв. Полицейские вынудили нарушителя остановиться в Страшенском районе, там сейчас проводятся все необходимые процессуальные действия.
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в мире, кишинев, россия, молдавия
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия
В Кишиневе мужчина протаранил на автомобиле ворота российского посольства
В Кишиневе мужчина протаранил на автомобиле ворота посольства России и пытался скрыться