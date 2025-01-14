https://ria.ru/20250114/terakty-1993585925.html

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024-2025 годах

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024-2025 годах - РИА Новости, 14.01.2025

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024-2025 годах

ФСБ сообщила о предотвращении задуманного спецслужбами Украины теракта с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:32:00+03:00

2025-01-14T09:32:00+03:00

2025-01-14T09:32:00+03:00

справки

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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202514 января ФСБ сообщила о предотвращении задуманного спецслужбами Украины теракта с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, который изъял из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом. Задержанный планировал залить отраву в воздуховоды автомобилей работников предприятия. По данным спецслужбы, "деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров".4 января пресс-служба ФСБ РФ заявила, что ведомство задержало четырех граждан РФ, 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Пресс-служба уточнила, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области. Отмечается, что у них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.202428 декабря пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что сотрудниками ведомства предотвращены планировавшиеся украинскими спецслужбами теракты против высокопоставленного сотрудника министерства обороны РФ и военного блогера, освещающего СВО. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, который через иностранный мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником ГУР МОУ, представившимся именем Андрей. Кроме того, по команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку. В пресс-службе уточнили, что злоумышленник провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва. Задержанный сотрудничает со следствием.27 декабря Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Москве ведомством пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"* в Афганистане – "Вилаят Хорасан"(запрещенная в России террористическая организация), члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона". В ФСБ пояснили, что злоумышленники, присягнувшие на верность ИГ (запрещенная в России террористическая организация), попали в поле зрения оперативников, когда начали собирать сведения об отделе МВД, который выбрали в качестве цели. Они купили машину и погрузили в нее баллоны с пропаном, а затем приступили к изготовлению самодельной бомбы. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.25 декабря ФСБ РФ сообщила, что в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, проживающих в Московской и Свердловской областях, Пермском крае, в том числе трое несовершеннолетних, причастных к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля топ-менеджера, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под автомобиль для осуществления подрыва. По данным ФСБ, деятельность злоумышленников координировалась сотрудниками спецслужб Украины с помощью зарубежных интернет-мессенджеров. Члены группы дают признательные показания. Ранее в интересах украинских спецслужб задержанные устанавливали технику для тайной связи, сообщений о лжеминировании и мошенничества.12 декабря пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что сотрудниками ведомства задержан житель Донецка, подозреваемый в пособничестве совершению террористического акта – подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России. По данным УФСБ России, задержанный по заданию ГУР МО Украины изъял для дальнейшей передачи третьим лицам схрон, подготовленный украинскими диверсантами, в котором находились компоненты для создания самодельного взрывного устройства.7 декабря Управление ФСБ России по Дагестану сообщило о задержании 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших крупный теракт. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяли оружие, два самодельных взрывных устройства, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в 1000 килограммов, боеприпасы. Как сообщила пресс-служба ведомства, задержанные дали признательные показания.20 ноября ФСБ сообщила о задержании на границе Калининградской области гражданина Германии Николая Гайдука, планировавшего диверсии на объектах энергетики. По данным ведомства, мужчина был задержан при очередном въезде на территорию Калининградской области из Республики Польша для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики. В результате досмотра используемого им автомобиля Ford Focus было изъято 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества. Установлено, что задание по организации теракта и компоненты самодельной бомбы ему передал гражданин Украины Александр Жоров.13 ноября Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в Нижнем Тагиле, где проукраинский диверсант планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру. Отмечается, что "функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации", гражданин РФ 1997 года рождения планировал "за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги". По данным силовиков, у него были обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в Telegram с украинскими спецслужбами.18 сентября пресс-служба ФСБ сообщила, что сотрудниками УФСБ России по Белгородской области был задержан с поличным уроженец Новосибирской области при подготовке к совершению теракта. По данным УФСБ, житель города Бердска установил контакт через интернет-мессенджер с представителями одного из запрещенных в России украинских вооруженных формирований. По их указанию он приобрел самодельное взрывное устройство для совершения теракта на одном из административных объектов в Белгородской области. Его противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ.17 сентября ЦОС ФСБ РФ сообщил о пресечении противоправной деятельности гражданина России 1984 года рождения, являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации. Как пояснило ведомство, террорист по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся "для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области". На месте происшествия изъяли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта. При обысках по адресам проживания и в гараже преступника также изъяли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.12 сентября ФСБ РФ сообщила о задержании мужчины, который по заданию СБУ должен был совершить подрыв железнодорожного моста в Севастополе. По данным силовиков, 51-летний житель Севастополя посредством переписки в интернет-мессенджере был завербован сотрудником службы безопасности Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов.28 августа ФСБ РФ сообщила о предотвращении во взаимодействии с СК и МВД России на территории Ингушетии серии преступлений террористической направленности. По данным ведомства, в городе Назрань и селе Кантышево были выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан России, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации. По версии следствия, подозреваемые планировали диверсии и теракты против силовиков и религиозных объектов. В частности, они готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. У задержанных нашли самодельное взрывное устройство, огнестрельное и холодное оружие, символику террористической организации, электронные носители информации с наставлениями по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, а также инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.27 августа Управление ФСБ России по Белгородской области сообщило о предотвращении попытки совершения теракта на территории региона, был задержан житель Московской области, заложивший взрывное устройство около релейного железнодорожного шкафа.По информации ведомства, задержанный посредством интернет-мессенджеров Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудником службы безопасности Украины, представившимся членом украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией, и по его заданию незаконно приобрел и заложил под объект транспортной инфраструктуры взрывное устройство для совершения диверсионно-террористической акции на территории Белгородской области. Отмечается, что преступные действия были своевременно пресечены сотрудниками регионального УФСБ.15 августа ЦОС ФСБ РФ сообщил, что в Тюменской области ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ предотвращена подготовка террористического акта. В результате проведенных мероприятий были задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска. Обнаруженные у подозреваемых два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство были уничтожены на месте специалистами-взрывотехниками.5 августа пресс-служба управления ФСБ по Запорожской области сообщила, что силовиками был задержан житель региона, который инициативно осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области. Кроме того, по заданию спецслужб Украины задержанный планировал осуществить теракт в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации региона путем закладки самодельного взрывного устройства. При обыске у него дома сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатые вещества — тротил и гексоген, а также компоненты для изготовления самодельной бомбы.30 июля пресс-служба УФСБ России по Калининградской области сообщила, что сотрудники ведомства задержали жителя региона, подозреваемого в подготовке теракта на территории администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" по заданию запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. При задержании сотрудниками органов безопасности у фигуранта было изъято самодельное взрывное устройство, предположительно, фугасного действия мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. По месту проживания задержанного обнаружено и изъято 210 патронов калибра 7,62 миллиметра, а также различные емкости, содержащие компоненты, используемые для изготовления взрывчатых веществ.29 июля УФСБ по Донецкой Народной Республике сообщило о задержании гражданина России, который по заданию главного управления разведки минобороны Украины планировал совершить теракт – подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ с использованием самодельного взрывного устройства. В изъятом сотрудниками ФСБ РФ самодельном взрывном устройстве, предположительно, было 800 граммов тротила. Как сообщили в УФСБ, задержанный дал признательные показания и сообщил детали работы на противника.27 июля ЦОС ФСБ РФ сообщил, что в Каспийске (Республика Дагестан) задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации, за планы совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма. По данным ведомства, по адресам проживания задержанных в Каспийске были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях. Задержанные дали признательные показания. Один из них рассказал, что они планировали напасть на полицейских, которые патрулируют улицы. Кроме того, они собирались взорвать храм Казанской иконы Божией Матери на улице Ленина.23 июля ЦОС ФСБ РФ сообщил о пресечении теракта в Белгороде, где двое жителей Мариуполя по заданию украинских спецслужб планировали поджог мечети.По информации ведомства, в Мариуполе Донецкой Народной Республики задержаны местные жители, граждане России, 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде.По данным силовиков, в июне радикалы через мессенджер были завербованы сотрудником украинских спецслужб, по указанию которого за деньги должны были выехать в Белгород и поджечь там городскую мечеть. Эти планы были пресечены.Задержанные дали признательные показания.19 июля ФСБ РФ сообщила, что в Ессентуках (Ставропольский край) был предотвращен теракт, который планировал выходец из Центрально-Азиатского региона на автовокзале с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ). По данным ЦОС ФСБ РФ, в этих целях террорист провел разведку автовокзала города, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки СВУ, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления, которые поместил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже. После совершения теракта он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористов.Как добавили в ведомстве, террорист дал присягу "Исламскому государству"* (террористическая организация, запрещена в РФ) и следовал его приказам. В результате проведенных силовиками мероприятий террорист был своевременно выявлен и задержан. Из подготовленного им схрона изъяты компоненты СВУ, по месту жительства преступника обнаружены пропагандистские материалы террористического характера.18 июля в управлении ФСБ по ДНР сообщили, что в Донецке (Донецкая Народная Республика) был предотвращен теракт, подготовленный украинским националистическим формированием. По данным УФСБ России по ДНР, была с поличным задержана гражданка России, подготовленная одним из украинских националистических формирований, признанных террористическим на территории Российской Федерации, по заданию которого планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда города Донецка. После теракта она намеревалась выехать на территорию Украины для вступления в ряды террористической организации.11 июля ФСБ РФ сообщила, что в Майкопе в Адыгее было предотвращено нападение на православный храм. Выходец из центральноазиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников и поджечь здание. По данным ЦОС ФСБ, задержанный был членом запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО). При подготовке к теракту он провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Кроме того, он планирован снимать теракт на камеру, чтобы выложить в Интернет "в целях пропаганды идей МТО". После теракта он хотел скрыться за рубежом. В ходе проведенных ФСБ РФ мероприятий у преступника были обнаружены и изъяты запрещенные материалы МТО, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства.10 июля ФСБ РФ сообщила, что в Мурманске (Мурманская область) была предотвращена попытка украинских спецслужб совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". По данным ЦОС ФСБ РФ, в марте 2024 года на гражданина России, проходящего военную службу на авианосце, посредством интернет-мессенджеров вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся "Олегом". В ходе телефонных разговоров он использовал приемы психологического воздействия: обещал обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения и угрожал привлечь к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины по сфабрикованным основаниям, тем самым склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле. После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима. Как добавили в ведомстве, для сборки зажигательного устройства украинской спецслужбой через транспортно-логистическую компанию военнослужащему были направлены недостающие компоненты.В этот же день Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что в Москве была предотвращена попытка украинских спецслужб совершить террористический акт в отношении трех высокопоставленных российских военнослужащих. Был задержан 30-летний гражданин России, который по заданию военной разведки Украины через курьерские службы организовал доставку трех мощных бомб, замаскированных под подарки, по адресам проживания руководителей подразделений Минобороны. Взорвать бомбы предполагалось после отчетов курьеров о доставке посылок. Задержанный признался, что его завербовали в мае. По его словам, он согласился за деньги исполнить поручения кураторов.5 июля в пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили, что в Самаре (Самарская область) был предотвращен теракт на оборонном предприятии, который планировал устроить местный житель. Преступник был задержан. По данным спецслужбы, в середине 2023 года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился совершить диверсионно-террористический акт в городе. Террорист подбирал места совершения преступления, проводил их осмотр, а также осуществлял сборку самодельных зажигательных устройств.7 июня пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщила о том, что силовики задержали жителя Тюмени, планировавшего совершить в городе теракт на железной дороге.По информации ведомства, "региональным управлением ФСБ РФ по Тюменской области пресечена противоправная деятельность жителя Тюмени, планировавшего в составе группы лиц по предварительному сговору совершить теракт на участке Свердловской железной дороги, проходящей по территории Тюмени… Центральным районным судом Тюмени подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".По версии следствия, подозреваемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом в мессенджере. Вместе они намеревались осуществить сход с рельсов железнодорожного подвижного состава или его опрокидывание. Их противоправная деятельность пресечена на стадии приготовления к преступлению.30 мая Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму, готовившихся пятью местными жителями, завербованными военной разведкой Украины, один из них подорвался при извлечении взрывчатки из тайника. Отмечается, что агенты собирали и передавали украинской стороне информацию о местах дислокации и передвижениях ВС РФ, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данные об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств. Они планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма и парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.16 мая Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в Крыму.ФСБ РФ был задержан гражданин России, 1999 года рождения, и его сожительница, 2000 года рождения, планировавшие по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе республики Крым. Отмечается, что в октябре 2023 года мужчина через мессенджер был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. В дальнейшем он привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу, с которой они "фотографировали места проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса" в Крыму.По данным спецслужбы, в апреле по предоставленным куратором координатам они изъяли из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское. Подчеркивается, что в момент совершения преступления их задержали.6 мая Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании в Тамбове россиянина, который по указанию украинских спецслужб готовился подорвать здания двух судов. По информации ведомства, при обходе территорий, прилегающих к железнодорожному вокзалу Тамбова, сотрудники РЖД заметили подозрительного мужчину, который что-то прятал в строительный мусор. Прибывший по вызову наряд охраны задержал злоумышленника, на место происшествия вызвали оперативно-следственную группу ФСБ. Под строительным мусором обнаружили два самодельных взрывных устройства, которые обезвредили взрывотехники. Задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года его завербовали киевские спецслужбы для проведения диверсий и терактов на территории России.24 апреля УФСБ по Тамбовской области сообщило о задержании уроженца Тамбова 1995 года рождения, который "планировал совершить террористический акт и диверсию на территории региона". По данным управления, он вступил в переписку с представителем проукраинской террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, в ходе которой получил задание на осуществление диверсионно-террористических актов. Реализовать замысел мужчине помешало задержание сотрудниками УФСБ - ведомство уточняет, что задержание состоялось еще в марте.23 апреля ФСБ РФ сообщила, что в Брянске задержан гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в России террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта. Отмечается, что было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство (СВУ), которое он планировал использовать при совершении преступления.11 апреля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что в Донецке была пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение теракта в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации. Уточняется, что действия террористов координировали из Киева. После совершения преступления они планировали выехать в Турцию, а оттуда – на Украину. По месту проживания террористов нашли два готовых к применению самодельных взрывных устройства и ручные гранаты.11 апреля ФСБ России сообщила, что пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении Москвы в момент массового скопления граждан. По данным ЦОС ФСБ, иностранец 2002 года рождения проводил разведку недалеко от синагоги "Даркей Шалом" в районе Отрадное, он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания террориста было обнаружено и изъято готовое к применению СВУ.29 марта стало известно, что ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края. По данным ЦОС ФСБ, по месту проживания террористов изъяты части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.26 марта стало известно, что ФСБ РФ на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1994 года рождения, пособником террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (запрещенная в России террористическая организация), действующей под патронажем украинских спецслужб. По информации ведомства, с 2022 по 2024 годы он публично занимался дискредитацией ВС РФ, в сентябре 2023 года был завербован украинской спецслужбой, согласившись организовывать и устраивать диверсии в РФ.Как рассказали в ФСБ, по указанию куратора, мужчина изъял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство, чтобы активировать его в здании пункта приема гумпомощи одной из волонтерских организаций. При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. Сообщается, что по адресу его проживания была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления, а также еще одно готовое к применению СВУ.25 марта пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю сообщила, что силовики предотвратили теракт в Барнауле, задержав троих молодых людей, пришедших с пятью коктейлями Молотова к избирательному штабу накануне президентских выборов.Уточняется, что лидер группы, мужчина 2001 года рождения, приехал в Алтайский край в конце 2023 года на заработки. После получения задания от представителей запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации, с которыми продолжительное время поддерживал контакт, разработал схему по совершению теракта в Барнауле. Для этого он привлек двоих приятелей, 1998 и 2006 годов рождения, также поддерживающих радикальные идеи. Довести свой преступный умысел группе лиц не удалось, так как они были задержаны оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания штаба при попытке совершения теракта.22 марта Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил о ликвидации украинского агента, готовившего теракт в Бердянске. По информации ведомства, накануне выборов президента РФ пособник террористов осуществил попытку изъятия средств поражения из тайника для совершения теракта. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. На месте происшествия был изъят пистолет "ПМ" с боеприпасами. Также в ходе обыска по месту его жительства обнаружено СВУ, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, и мобильный телефон для конспиративной связи с куратором из спецслужб Украины. По данным ведомства, агент украинской военной разведки также причастен к убийству офицера Минобороны России, совершенному в октябре 2023 года при помощи самодельного взрывного устройства, а также передаче противнику координат мест дислокации войск и сотрудников правоохранительных органов РФ.18 марта Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму. В результате проведенных мероприятий в Симферополе была задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок. У задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. За выполнение задания ей обещали денежное вознаграждение.7 марта Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что на территории Калужской области была пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане — "Вилаят Хорасан"* (запрещенная в России террористическая организация), члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы. Радикалы попали в поле зрения силовиков, собирая информацию для совершения преступления. Они планировали напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.В этот же день Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил о предотвращении террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Белоруссии, 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находившегося в межгосударственном розыске". По данным спецслужбы, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона. В ЦОС уточнили, что преступник, действуя по указанию кураторов, изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать одно из административных зданий города Олонца. Во время задержания он открыл огонь по сотрудникам ФСБ, его нейтрализовали. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.2 марта в ингушском Карабулаке при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме. Жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, были эвакуированы. В ходе боестолкновения были ликвидированы шесть боевиков. На месте инцидента обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство27 февраля стало известно, что Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. На опубликованном ФСБ видео операции показаны два пакета, найденных в частном доме. В них находятся несколько флаконов с надписью на украинском языке "Биоспорин". Во время другого задержания продемонстрирован пластиковый пакет, предположительно, со взрывчатым веществом. На вопрос оперативников ФСБ, для чего оно хранилось в доме, задержанный ответил: "Попросили схоронить у себя".21 февраля Управление ФСБ по Москве и Подмосковью сообщило о задержании уроженца города Ярославля, который по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона. Бомбу своевременно обнаружили. Взрывотехники ФСБ обезвредили взрывное устройство, в результате инцидента никто не пострадал.19 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Запорожской области силовиками была вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины. По информации ведомства, Дятленко хотел заложить бомбу под автомобиль одного из политических деятелей Запорожской области, а сотрудники СБУ снабжали его взрывчаткой и координировали планы. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и ответными действиями силовиков был нейтрализован. При этом никто из правоохранителей и местных жителей не пострадал.5 февраля стало известно, что сотрудниками ФСБ России была задержана группа лиц в составе граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма.22 января УФСБ России по Алтайскому краю сообщило о задержании гражданина России, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле. По информации ведомства, в ноябре мужчина через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. При общении он выразил готовность совершить теракты на административных объектах Барнаула и против первых лиц региона. После этого злоумышленник, выполняя указания своего куратора, изготовил коктейли Молотова. С их помощью он должен был устроить пожар в одном из объектов Минобороны. Мужчину задержали сотрудники ФСБ при попытке теракта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* Террористическая организация, запрещенная в России

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)