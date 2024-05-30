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В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах - РИА Новости, 30.05.2024
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09:46 30.05.2024 (обновлено: 11:45 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/krym-1949278160.html
В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах
В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах - РИА Новости, 30.05.2024
В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах
В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:46
2024-05-30T11:45
украина
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах, сообщили в ЦОС ФСБ."ФСБ предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами. Для осуществления терактов Главным управлением разведки Министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима", — рассказали в спецслужбе.Агенты собирали и передавали противнику информацию о местах дислокации и передвижениях российских военных, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данные об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств. При этом они планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма и парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.По информации ведомства, общее руководство преступниками осуществлял гражданин России 1970 года рождения, он получил смертельные травмы из-за детонации СВУ при его извлечении из схрона в Крыму. Остальных диверсантов арестовали, они дают признательные показания."В местах проживания диверсантов обнаружены четыре СВУ, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около одного килограмма, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины", — добавили в ФСБ.Против задержанных возбудили уголовные дела о подготовке к теракту и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. В спецслужбе отметили, что фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.&quot;Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд — и после будет нанесен ракетный удар&quot;,— рассказал один из задержанных.Аналогичную информацию о планах по подрыву ж/д полотна вкупе с нанесением ракетного удара рассказали еще двое злоумышленников. Один из них отметил, что такие теракты должны были состояться в разных районах Крыма.
https://ria.ru/20240516/tank-1946306450.html
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украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, происшествия
Украина, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, Происшествия
В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах

ФСБ предотвратила теракты на ж/д объектах в Крыму, которые готовил Киев

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий жителей Крыма, которые были завербованы Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления серии диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым
Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий жителей Крыма, которые были завербованы Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления серии диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий жителей Крыма, которые были завербованы Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления серии диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах, сообщили в ЦОС ФСБ.
"ФСБ предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами. Для осуществления терактов Главным управлением разведки Министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима", — рассказали в спецслужбе.
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Агенты собирали и передавали противнику информацию о местах дислокации и передвижениях российских военных, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данные об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.
При этом они планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма и парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.
По информации ведомства, общее руководство преступниками осуществлял гражданин России 1970 года рождения, он получил смертельные травмы из-за детонации СВУ при его извлечении из схрона в Крыму. Остальных диверсантов арестовали, они дают признательные показания.
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"В местах проживания диверсантов обнаружены четыре СВУ, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около одного килограмма, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины", — добавили в ФСБ.
Против задержанных возбудили уголовные дела о подготовке к теракту и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. В спецслужбе отметили, что фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.
«

"Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд — и после будет нанесен ракетный удар",— рассказал один из задержанных.

Аналогичную информацию о планах по подрыву ж/д полотна вкупе с нанесением ракетного удара рассказали еще двое злоумышленников. Один из них отметил, что такие теракты должны были состояться в разных районах Крыма.
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