https://ria.ru/20240530/krym-1949278160.html

В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах

В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах - РИА Новости, 30.05.2024

В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах

В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:46

2024-05-30T09:46

2024-05-30T11:45

украина

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах, сообщили в ЦОС ФСБ."ФСБ предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами. Для осуществления терактов Главным управлением разведки Министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима", — рассказали в спецслужбе.Агенты собирали и передавали противнику информацию о местах дислокации и передвижениях российских военных, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данные об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств. При этом они планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма и парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.По информации ведомства, общее руководство преступниками осуществлял гражданин России 1970 года рождения, он получил смертельные травмы из-за детонации СВУ при его извлечении из схрона в Крыму. Остальных диверсантов арестовали, они дают признательные показания."В местах проживания диверсантов обнаружены четыре СВУ, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около одного килограмма, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины", — добавили в ФСБ.Против задержанных возбудили уголовные дела о подготовке к теракту и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. В спецслужбе отметили, что фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием."Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд — и после будет нанесен ракетный удар",— рассказал один из задержанных.Аналогичную информацию о планах по подрыву ж/д полотна вкупе с нанесением ракетного удара рассказали еще двое злоумышленников. Один из них отметил, что такие теракты должны были состояться в разных районах Крыма.

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https://ria.ru/20240527/vsu-1948627575.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, происшествия