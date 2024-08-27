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ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на ж/д в Белгородской области - РИА Новости, 27.08.2024
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16:44 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/zaderzhanie-1968795199.html
ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на ж/д в Белгородской области
ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на ж/д в Белгородской области - РИА Новости, 27.08.2024
ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на ж/д в Белгородской области
Управление ФСБ России по Белгородской области предотвратило попытку совершения теракта на территории региона, задержан житель Московской области, заложивший... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:44
2024-08-27T16:44
происшествия
фсб
россия
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Управление ФСБ России по Белгородской области предотвратило попытку совершения теракта на территории региона, задержан житель Московской области, заложивший взрывное устройство около релейного железнодорожного шкафа, сообщили в пресс-службе управления. "Уроженец Московской области посредством интернет-мессенджеров Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудником службы безопасности Украины, представившимся членом украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией, и по его заданию незаконно приобрёл и заложил под объект транспортной инфраструктуры взрывное устройство для совершения диверсионно-террористической акции на территории Белгородской области", - говорится в релизе УФСБ. Отмечается, что преступные действия были своевременно пресечены сотрудниками регионального УФСБ. Возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Участие в деятельности террористической организации". Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В пресс-службе УФСБ уточнили РИА Новости, что взрывное устройство было найдено "вблизи релейного железнодорожного шкафа".
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происшествия, фсб, россия
Происшествия, ФСБ, Россия
ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на ж/д в Белгородской области

УФСБ РФ задержало мужчину, готовившего теракт на ж/д в Белгородской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Управление ФСБ России по Белгородской области предотвратило попытку совершения теракта на территории региона, задержан житель Московской области, заложивший взрывное устройство около релейного железнодорожного шкафа, сообщили в пресс-службе управления.
"Уроженец Московской области посредством интернет-мессенджеров Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудником службы безопасности Украины, представившимся членом украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией, и по его заданию незаконно приобрёл и заложил под объект транспортной инфраструктуры взрывное устройство для совершения диверсионно-террористической акции на территории Белгородской области", - говорится в релизе УФСБ.
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Отмечается, что преступные действия были своевременно пресечены сотрудниками регионального УФСБ. Возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Участие в деятельности террористической организации". Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В пресс-службе УФСБ уточнили РИА Новости, что взрывное устройство было найдено "вблизи релейного железнодорожного шкафа".
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