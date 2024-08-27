https://ria.ru/20240827/zaderzhanie-1968795199.html

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на ж/д в Белгородской области

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на ж/д в Белгородской области - РИА Новости, 27.08.2024

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на ж/д в Белгородской области

Управление ФСБ России по Белгородской области предотвратило попытку совершения теракта на территории региона, задержан житель Московской области, заложивший... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:44

2024-08-27T16:44

2024-08-27T16:44

происшествия

фсб

россия

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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Управление ФСБ России по Белгородской области предотвратило попытку совершения теракта на территории региона, задержан житель Московской области, заложивший взрывное устройство около релейного железнодорожного шкафа, сообщили в пресс-службе управления. "Уроженец Московской области посредством интернет-мессенджеров Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудником службы безопасности Украины, представившимся членом украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией, и по его заданию незаконно приобрёл и заложил под объект транспортной инфраструктуры взрывное устройство для совершения диверсионно-террористической акции на территории Белгородской области", - говорится в релизе УФСБ. Отмечается, что преступные действия были своевременно пресечены сотрудниками регионального УФСБ. Возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Участие в деятельности террористической организации". Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В пресс-службе УФСБ уточнили РИА Новости, что взрывное устройство было найдено "вблизи релейного железнодорожного шкафа".

https://ria.ru/20240730/zhitel-1962856638.html

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происшествия, фсб, россия